El debate sobre la forma de la Tierra crece con cada día que pasa tanto en el mundo virtual como el real y -aunque suene sorprendente para muchos- a pesar de todos los estudios científicos que dan pruebas de la esfericidad del planeta que habitamos hay cada vez más personas que sostienen el mismo es plano. Tan plano como la pantalla sobre la cual leés esta nota.

Días atrás, este medio publicó un artículo sobre los mendocinos que hoy buscan demostrar que la Tierra es plana, algo que despertó muchas respuestas a favor pero otras tantas más en contra. Un ejemplo de estas últimas es la carta envíala por uno de los lectores de MDZ, publicada bajo el título “Contra-argumentos al Terraplanismo”.

Esta es la respuesta de Mendoza Plana, la mayor agrupación terraplanista de Cuyo, a lo argumentado por el mencionado lector:

Carta de Mendoza Plana

El 18 de Marzo en la nota titulada “Contra-argumentos al Terraplanismo” una persona que vamos a llamar NN porque no da su nombre, lo que llama la atención, contesta contra argumentando sobre una nota terraplanista publicada el día 17 por este mismo medio.

Le informo al lector y al público general que los terraplanistas, en nuestro modelo, hemos resuelto muchos fenómenos mencionados por NN.

Vamos a ver punto por punto algunos datos de la nota. Primero, los Startrails son manotazos de ahogado y se aferran a un supuesto hecho que solo ha sido documentado en videos o fotos en youtube o en las redes. Estos videos o fotos son muy poco serios para afirmar que por este fenómeno la tierra es esférica o gira alrededor del sol, no son serios porque jamás indican la posición geográfica del observador y la orientación de la cámara, esto sería un dato fundamental para interpretar correctamente a los start trails. No es mas que un registro fotográfico del movimiento celeste.

Cualquier astrónomo sabe que una diferencia en la orientación puede provocar la ilusión del cambio en el sentido de giro por ejemplo si uno se para en la orilla de un río la corriente irá de nuestra derecha a nuestra izquierda pero si te posicionas en la orilla contraria la misma corriente fluirá de izquierda a derecha, eso se debe simplemente al cambio de perspectiva del observador.

Ninguno de los grandes científicos, hasta el momento venerados por la ciencia oficial,a mencionado ni estudiado jamás los start trails por lo cual se puede considerar un fenómeno de poca relevancia.

Segundo, en relación al efecto Coriolis pueden haber muchas causas que lo expliquen y no necesariamente sería la supuesta rotación de la tierra, movimiento que si vamos al caso, ningún experimento hasta la fecha ha demostrado que exista. Hasta el mismo Einstein lo reconoce y podemos encontrar la cita en el libro de Lincoln Barnett “The Universe and Dr. Einstein”, el único que hizo el intento fue el péndulo de Foucault que tiene un sistema cardan el cual necesita un empuje inicial para que se mueva y durante un eclipse se queda quieto, sin mencionar que vivimos rodeados de electromagnetismo y el mismo está fabricado con metal, sí hay experimentación de científicos como Michelson y Morley, Sagnac o el fallo de Airy, por mencionar algunos, que demuestran una tierra estática.

Que el agua se mueva diferente en cada hemisferio en un inodoro o en cualquier superficie es un mito, ya se ha demostrado que el agua gira en las dos direcciones en ambos hemisferios, la dirección de rotación del agua depende únicamente de la forma del retrete o lavamanos y del ángulo de entrada del agua, no de la supuesta rotación de la Tierra.Si nos basamos en nuestros sentidos como NN ratifica, la ciencia oficial va en contra de todos ellos porque lo que vemos es que la bóveda celeste se mueve arriba nuestro y nosotros permanecemos quietos.

Respecto a la experiencia militar voy a citar a Sean McCrary, instructor del sistema de misiles Sea Sparrow de la Marina de los Estados Unidos donde en muchas entrevistas ha descrito que no se tiene en cuenta el efecto coriolis en el uso de los misiles Sparrow. Para hablar en términos “científicos” hay que tener en cuenta la mecánica de fluidos y cómo se comporta el agua en un contenedor, jamás se ha podido demostrar que el agua se curve ya que su propiedad es mantener su nivel y en una esfera girando sería imposible, ya sé… su respuesta será “la gravedad”, eso los salva de todo cuando no pueden explicar algo con evidencias.

Si la tierra es una esfera de 40 mil km de circunferencia la caída de la curvatura debería ser de 8 pulgadas por milla al cuadrado pero resulta que a grandes distancias vemos edificios y costas que no deberían verse por la curvatura como la costa de Chicago vista desde Michigan a más de 96 km de distancia la cual tendría que ocultarse a 650 metros. También tenemos la ciudad de Bs.As. se ve a la perfección desde Colonia Uruguay a más de 50 km, así podría seguir todo el día. Con globos aerostáticos equipados con cámaras lanzados a más de 40 km de altura vemos un horizonte plano cuando a 20 km ya debería ser perceptible una leve curva, si la tierra fuera una esfera al elevarnos deberíamos ir bajando la mirada para observar el horizonte pero eso no sucede ya que el mismo siempre se encuentra a la altura de nuestros ojos y eso es posible solo en un plano.

Eratóstenes asumió un Sol grande y lejano con rayos llegando a la Tierra de forma paralela, entrando de forma perpendicular en una zona y de forma inclinada para aquellas ciudades donde no sea el mediodía.

Si en cambio consideramos al sol mas pequeño y de forma local, los mismos cálculos de Eratóstenes también explicarían el modelo geocéntrico, si vamos a la realidad los rayos crepusculares ingresan de forma divergente y no paralela, eso es comprobable por cualquier ser humano. Por tanto citar a Eratóstenes o hacer sus mismos cálculos serviría para explicar ambos modelos, en todo caso.

Según se nos ha enseñado los eclipses lunares se producen por la proyección de la sombra de la tierra en la luna, los invito a investigar el eclipse de selenelion donde la tierra no es la que produce el mismo ya que el sol y la luna se encuentran en el cielo, ambos a la vista sobre el horizonte, a 180° mientras se eclipsa, esto no cierra en el modelo esférico porque la tierra no está proyectando sombra y evidencia que hay otras posibilidades.

Desde los babilonios en el siglo ll y lll a.C. que sabían que la tierra era plana, se predicen los eclipses con el ciclo de Saros y que aún se utiliza. La sombra de una esfera sobre otra forma una S pero no es lo que sucede, si la tierra es la que produce la sombra en la luna no debería ser como un disco perfecto, esto lo puede comprobar usted mismo desde casa.

Si consultamos con cualquier ingeniero civil o arquitecto nos dirá que para las construcciones no tienen en cuenta la curvatura, si así fuera el Gran Canal de China construido por la dinastía Sui en el año 600, mil años antes de la teoría de Copérnico, con un recorrido de 1700 km de longitud deberían haber tenido en cuenta la curvatura para calcular la pendiente y que el canal fluya como lo hace, en esa época ya se sabía que la tierra era plana.

NN escribió, y cito: «Lamentablemente, en esta era del facilísimo intelectual y el rápido fluir de información, no muchos se toman la molestia de indagar si lo que leen es cierto, científico y verídico [sic]» Coincido en el pensamiento y justamente, los terraplanistas, hemos dudado y analizado la información servida y a partir de indagaciones hemos notado que en determinados temas, como en la ciencia aeroespacial, la información dada no es precisa ni real.

Estamos en pleno Siglo XXI y aún con los supuestos satélites, que aseguran son mas de 15 mil, al día de hoy no se ha mostrado una sola fotografía real de la Tierra, o de eclipse al momento de producirse vista desde el espacio, por el contrario la Ciencia oficial se vale de la información provista por unas pocas agencias espaciales que difunden imágenes compuestas digitalmente. Imágenes donde muchas veces se observan fallos gráficos de transparencias mal hechas, arneses o cables para simular la suspensión en gravedad cero, evidenciando que en realidad no se encuentran en el espacio.

Cabe mencionar que todas estas imágenes que año tras año difunden sobre nuestro hábitat terrestre no coinciden los continentes en color o tamaño, también podemos apreciar nubes clonadas, incluso se ha visto la palabra “sex” escrita en ellas en una imagen oficial de la NASA.

Entiendo y estoy seguro que para cualquier ciudadano común como yo, como NN o quien esté leyendo esto debe ser muy difícil darse cuenta que crecimos con una mentira inculcada desde la infancia y afianzada a lo largo del tiempo en la escuela y universidad, incluso debe ser más difícil aún para un científico.

Algunos científicos que se han animado a cuestionar la versión oficial impuesta han sufrido negación, excesiva crítica o incluso ridiculización, como le ha sucedido al reconocido Halton Harp, que tuvo que exiliarse por la persecución a la que fue víctima, y a muchos otros, como si se tratara de una dictadura científica.

Es posible que el miedo los impulse a cerrarse o limitarse a una teoría ya impuesta, pero es momento de ejercer un pensamiento crítico y plantear nuevos paradigmas que hasta el momento no estuvieron en nuestro conocimiento.

Podría darles más argumentos pero los invito a que de forma seria y respetuosa investiguemos juntos, compartamos información y nos abramos a otras posibilidades que quizá ustedes aún no se ha planteado, recuerde que en ciencia no existe el principio de autoridad, se deben probar las teorías propuestas y eso es lo que buscamos. Nosotros les refutamos según los datos que nos da la misma “ciencia oficial” pero ustedes nos refutan utilizando datos falsos de nuestro modelo. Haciendo esto jamás habrá luz en el tema.