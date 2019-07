Hugo Santillán: la toalla y el médico que nunca llegaron

En el Día del Amigo, el boxeador Hugo Santillán no contó con ninguno entre todos los que estaban en el rincón, que durante años compartieron el dinero fruto de su sacrificio.La muerte de Santillán, no tiene otro calificativo que no sea la mentalidad criminal del juez y de los encargados de guiarlo y proteger su salud física y mental.

Por sus groseros errores, los jurados dieron acabadas muestras de no entender nada de boxeo.

Se guiaron por la cantidad de golpes, sin notar que los de Santillán eran poco efectivos, mientras que a partir del tercer round Abreu encontró el camino para su puño izquierdo que hacía mucho daño en la cabeza del rival.

En el séptimo round Hugo dio muestras de estar un poco desorientado, al extremo que bajó los brazos desafiando al uruguayo.

Todos los del rincón, el juez, el médico (si había uno presente) no tuvieron capacidad para razonar que, si un boxeador que está recibiendo una brutal golpiza baja los brazos, es evidencia que su cerebro ya está afectado. Momento justo para detener la pelea. Eso no ocurrió.

Con mucha bronca, de pronto vi el estadio como una corrida de toros donde los espectadores sanguinarios esperan ansiosos que el torero mate al toro lentamente.

No se necesita ninguna investigación especial para dar con los culpables de esta muerte causada por la negligencia, y aplicar la ley con todo su peso.

De nada le servirá a Hugo QEPD , pero sí sería un precedente importante.

Santos Isgro DNI 6.898.411