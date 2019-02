Gobierno que no escucha al pueblo, difícilmente recibirá el apoyo electoral

En esta nota hemos pretendido hacer un resumen muy sintético de los reclamos y planteos institucionales realizados por representantes de la gran mayoría de ciudadanos argentinos que día a día salen a realizar su trabajo en beneficio del país y que se sienten defraudados por este gobierno PRO-RADICAL que no los escucha ni tiene en cuenta sus aportes e ideas para superar los problemas que los afecta.

Se han volcado los planteos que hicieran las instituciones que agrupan a su vez organizaciones aglutinadas por su ramo o actividad específica como así también se consideraron y agruparon en Apymes mas de cien(100) Pequeñas y medianas empresas de la Argentina, con el siguiente criterio:

1- Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas del País.

2- PyMES Industriales Argentinas.

3- Cooperativas Vitivinícolas.

4- Propuestas de Coninagro para movilizar la economía.

5- Cámaras y Entidades de Empresarios PyMES.

6- Dueños de Pequeñas y Medianas Empresas.

7- Sindicatos y Organizaciones Sociales.

Las cooperativas eléctricas se niegan a aplicar el tarifazo y amenazan con no pagarle a Cammesa (La política online.com).

Las cooperativas eléctricas en guerra contra el tarifazo confirman que no le pagarán a Cammesa

"A Edenor y Edesur les perdonan las deudas y a nosotros nos están matando", afirmaron en conferencia de prensa.

La cooperativa de Neuquén fue la primera en advertir que estudia frenar el aumento en la justicia. Afirman que la gente empieza a dejar de pagar las facturas.

Las cooperativas eléctricas están en un momento crítico y se niegan a aceptar el aumento del 55% en los valores de la energía mayorista, que aseguran las coloca en una situación de total vulnerabilidad. Es que los aumentos aplicados por el gobierno de Macri no sólo golpean a los usuarios finales sino también a las empresas distribuidoras que compran la energía a la mayorista Cammesa.

Es por eso que ya están amenazando con no pagarle a Cammesa y seguir cobrándoles la misma tarifa a sus usuarios, además de avanzar con medidas judiciales para frenar estos incrementos que están disparando sus costos.

¨No estamos dispuestos a pagar este aumento y llevaré este planteo a la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Argentina para definir de manera conjunta las acciones a seguir¨ afirmó Carlos Ciapponi, el titular de Calf, la cooperativa de Neuquén, que es la más grande del país dedicada a la distribución energética. El mayor problema que argumentan desde el sector radica en el aumento de la incidencia del costo de la electricidad en el presupuesto de las firmas, que pasó del 30% a más del 70% en el caso de Calf. ¨Si a esto le sumas los impuestos municipales y el IVA, nos deja destruidos", subrayó Ciapponi. Son varias las cooperativas que ya advirtieron problemas para pagara los sueldos.

A su vez, las cooperativas están denunciando tener serias dificultades para mantener los niveles de cobrabilidad que ya bajaron del 97% a un 90% y ante estas nuevas subas todo indica que seguirán disminuyendo.

Tal cual lo anticipado, y antes dicho, las cooperativas eléctricas de todo el país se reunieron en Buenos Aires y decidieron elevar la apuesta contra el tarifazo. En una conferencia de prensa convocada en la sede de FACE (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad), confirmaron que no le pagarán a la mayorista Cammesa y así evitarán trasladarles a sus usuarios el aumento del 55% anunciado por el gobierno.

¨No está justificado técnicamente este aumento que ya lleva más del 1700%. Una casa de clase media baja de Neuquén que en enero del 2016 pagaba $300, ahora paga $5.400. Argumentan que es por la suba del dólar, pero el vecino de Neuquén no vio un dólar en toda su vida", reclamó Ciapponi, cuestionando el eje central de la dolarización tarifaria.

Los titulares de las cooperativas explicaron que a diferencia de las empresas distribuidoras privadas, ellos tienen la obligación social de dar respuesta a los usuarios que no pueden pagar las tarifas. "La gente viene llorando a la puerta de la cooperativa y finalmente no nos queda otra que financiarles las deudas". El neuquino desconfía de una posible respuesta de la secretaría de Energía y ya piensa en acciones legales. "No es necesario ningún diálogo. El Gobierno Nacional y Cammesa saben perfectamente lo que están haciendo. Y está claro que a este Gobierno no le interesan las cooperativas. Es un modelo económico que ellos desacuerdan. Si seguimos sin respuesta vamos a iniciar el planteo legal", amenazó.

Por su parte, el gobernador Arcioni recordó que Chubut fue una de las primeras provincias en reclamar ante la Justicia, a través de un recurso de amparo, para que se retrotraigan los precios de las tarifas de gas a abril del 2018. Al mismo tiempo cuestionó la decisión del gobierno nacional de autorizar el cobro de un monto adicional en la tarifa de gas para compensar el incremento del dólar al señalar que “todo el esfuerzo de los argentinos al pagar con aumento las tarifas de los servicios fue inútil al dolarizarse los insumos y la devaluación del peso”.

También los intendentes del Conurbano empezaron a coordinar una serie de amparos, estrategia a la que se sumó el sindicalismo y ahora podrían incorporarse las cooperativas a estos reclamos que terminarían en distintos planteos judiciales.

Pymes piden pesificar el valor de la energía y congelar tarifas por 180 días (Ámbito financiero).

Industriales Pymes Argentinos presentó al Gobierno una iniciativa que reclama retrotraer el aumento de tarifas a marzo del 2018 y congelarlas por seis meses. El sector señaló que los costos energéticos que pesan sobre las empresas fabriles representan un 24% de los gastos.

Industriales Pymes Argentinos (IPA) reclamaron la pesificación del valor de la energía y el congelamiento de las subas de tarifas por 180 días para dar previsibilidad al sector, entre otras medidas orientadas a morigerar los gastos totales de las fábricas.

El presidente del IPA, Daniel Rosato, y otro directivos dialogaron con el secretario Pyme, Mariano Mayer, a quien le señalaron que los aumentos en los costos energéticos para el sector manufacturero se multiplicaron por 20 desde el 2015, lo que generó un encarecimiento de los precios al consumidor que empujó hacia arriba la inflación.

Según el sector, "la dolarización de insumos fundamentales para la producción manufacturera argentina generó que, ante el salto cambiario del 100% que se produjo a partir de la turbulencia financiera, impactaron en la inflación de precios al consumidor de manera directa y afectó el poder adquisitivo de los trabajadores y asalariados en general como también jubilados y pensionados, parte fundamental para la reactivación del alicaído mercado interno".

"De ponerse en marcha la pesificación de la energía para las Pymes industriales, junto con el congelamiento de los costos, se generará un impacto directo en los precios de las góndolas, anclando los aumentos que elevaron la presión inflacionaria y logrando la estabilidad económica que necesita el país", afirmó Rosato.

Cooperativistas vitivinícolas contra el aumento de luz. (Mdzol.com).

Desde Acovi explicaron que la medida, que rige desde febrero, afecta a los productores en una época con uso intensivo de pozo para riego y otros altos costos de producción. Pagarán 62% más que el año pasado.

Ante el aumento de las facturas eléctricas desde el 1 de febrero, consecuencia de los precios estacionales dispuestos por la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI) planteó su rechazo a la medida. “Este aumento repercute profundamente en los productores que utilizan pozos para regar sus producciones. Para ellos la suba promedia un 29% y la preocupación es mayor por el uso intensivo de energía que se hace en esta época para riego”, explicó la entidad en un comunicado.

¨Es importante destacar que a raíz del nuevo esquema tarifario, la factura eléctrica resultará un 62% mayor a la de febrero de 2018”, planteó ACOVI, al tiempo que estimó que el costo de la actividad de riego se incrementará en febrero un 36% interanual, pasando de $9.991 por hectárea en febrero de 2018 a $13.544 en febrero de 2019, representando cerca de un 12% de los costos anuales de producción.

¨En los últimos años hemos trabajado intensamente en este tema con acciones como la mejora de la eficiencia energética de nuestras cooperativas a través de diagnósticos con el INTI y el acompañamiento en la gestión de préstamos para invertir en proyectos de este tipo. Por ello solicitamos también que se tenga en cuenta la disminución de la carga impositiva nacional y provincial y se revise la metodología del Fondo Compensador de Riego Agrícola,” afirmó el subgerente de ACOVI, Nicolás Vicchi. (Según nota de Ulises Naranjo en Mdzol).

Las 6 propuestas de Coninagro para movilizar la economía (Publicado por Mdzol). La entidad rural elevó al ministro de Producción, Dante Sica, una serie de ideas para bajar costos por burocracia y mejorar la competitividad en exportaciones y economías regionales. Coninagro presentó hoy al ministro de la Producción, Dante Sica, una propuesta variada sobre infraestructura vial, hídrica, energética y habitacional, conectividad, disminución de los costos de la burocracia, entre otras; para ser considerado en la Mesa de Logística que encabezará el presidente Mauricio Macri.

“En todo el país las falencias en infraestructura ponen un techo al potencial agropecuario y a la sociedad toda. Para superarlo se requiere planificación participativa, coordinación y esfuerzos de recursos tanto en la inversión como en la gestión de mantenimiento de las obras. Por todo esto, es fundamental promocionar inversiones en infraestructura ferroviaria y fluvial que permitan realizar un eficiente transporte de la mercadería dentro del país y que permita un mejor acceso a los mercados internacionales”, indica el documento presentado por Coninagro.

En tanto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, comentó que “es necesario favorecer el ambiente rural, donde se impone una política agresiva de viviendas rurales. Para ello se requiere promover un ordenamiento territorial racional y participativo, donde se puedan resolver los casos donde hay problemas de acceso a la tierra, mejorar las condiciones ambientales y el paisaje, e incentivar el empleo y desarrollo económico”.

La lucha de las Pymes: denuncian crisis terminal y exigen políticas públicas (Nota de Filo.News).

Más de 20 cámaras y entidades que agrupan a empresarios pymes se concentraron frente al Congreso para reclamar medidas urgentes. Desde Filo.News hablamos con el vicepresidente de Apyme para conocer las necesidades de quienes absorben más del 70% de los trabajadores en nuestro país.

Entre las organizaciones empresariales, estarán la Fundación ProTejer, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), y la Central de Entidades de Empresarios Nacionales (CEEN), además de más de 100 cámaras locales que adhieren.

¨Existe una preocupación muy grande en todo el sector productivo por la falta de un plan para desarrollar la economía nacional" dijo el presidente de IPA.

Aprovechamos para hablar con Rodolfo Liberman, vicepresidente de Apyme, sobre las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas actualmente. El reclamo principal tiene que ver con la destrucción del mercado interno y con la necesidad de reactivar la demanda.

En este sentido, reclaman políticas públicas en un contexto donde los industriales tienen más de 50% de capacidad ociosa. Es decir, que la industria en nuestro país opera a media maquina. Liberman asegura que la situación empeoró fuertemente en los últimos meses, dónde el aumento del desempleo achica nuevamente la capacidad de compra de las personas y con ello la demanda que enfrentan las pymes.

DUEÑOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CIERRAN SUS PUERTAS 25 EMPRESAS POR DÍA. Dueños de pequeñas y medianas empresas reclamaron mejores tasas de financiamiento, baja de impuestos y “una administración inteligente del comercio exterior”. Afirmaron que el Gobierno les prometió “una sala de primeros auxilios para pymes” en el Ministerio de Producción, pero lo que hay es “una sala de velatorios”.

Hasta los empresarios salen a la calle para manifestarse por la crisis desatada por el gobierno PRO- RADICAL. Cientos de dueños y representantes de pymes se concentraron frente al Congreso para exigir “medidas urgentes” que detengan la sangría que hace que alrededor de 25 pymes de todo el país bajen sus persianas cada día. “Se nos dijo que en el Ministerio de Producción se iba a poner una sala de primeros auxilios para las pymes, pero han puesto una sala de velatorios”, figuró el Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

Antes de la devaluación y del inicio de la recesión “la tasa de mortalidad de las pymes era de 10 cada 24 horas”; sin embargo “hoy la cifra ha escalado de manera dramática: cierran sus puertas 25 empresas cada día”, puntualizaron a través de un comunicado conjunto ocho entidades que agrupan a pymes de todo el país y más de 20 cámaras del sector.

¨Pedimos algo más que declaraciones y diagnósticos”, porque los tiempos a futuro de la supuesta recuperación económica que estima el gobierno nacional “no se condicen los tiempos reales para pagar sueldos, cubrir impuestos y pagar alquileres”, añadió Fernández.

El empresario estimó que ¨son alrededor de 900 mil las industrias, comercios, prestatarios de servicios, productores agropecuarios y regionales que componen el entramado pyme. Todas están sacudidas por las medidas del gobierno de Mauricio Macri¨(sic).

SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES(Lapoliticaonline.com). Sindicatos y movimientos sociales se movilizaron al Congreso y amenazan con un paro general y realizó una marcha de antorchas contra los tarifazos. multitud convocada por organizaciones sindicales, sociales y espacios políticos realizó una "marcha de antorchas" hasta el Congreso para repudiar los tarifazos que aplicará durante el 2019 el Gobierno de Mauricio Macri.

Con la consigna "Basta de tarifazos", los manifestantes se concentraron a partir de las 18.30 en la intersección de la avenida de Mayo y 9 de Julio. Se trata de la tercera protesta en dos semanas que recibe el Gobierno en contra por los aumentos de la luz, el gas y el transporte.

Es que el nuevo tarifazo generó una importante resistencia en la sociedad que se empezó a manifestar con los tradicionales cacerolazos en las calles -que prometen extenderse durante los próximos días- y se incorporó una nueva metodología llamada ¨marcha de antorchas¨ donde la gente sale a la calle con antorchas encendidas como muestra de desacuerdo por los aumentos tarifarios y por la suba en todos los servicios públicos en general, a las que se sumaron distintos sindicatos y movimientos sociales, distintas ONGs y Uniones Vecinales.

Ha comenzado un proceso electoral y el ingeniero Macri ha declarado su intención de postularse para continuar en la presidencia de la Nación por otro mandato constitucional con la intención de consolidar el proyecto contenido en su plan de gobierno y profundizar las medidas que considera constituyen el cambio que necesita nuestro país.

Con absoluta honestidad intelectual debo afirmar lo sostenido en el título de esta nota ¨GOBIERNO QUE NO ESCUCHA AL PUEBLO DIFICILMENTE RECIBIRÁ APOYO ELECTORAL¨, y el resumen detallado de reclamos parece habilitar a la mayoría de los argentinos a negarle la continuidad pretendida.