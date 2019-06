El Papa está triste, pero no está solo

También están tristes millones de falsos argentinos que durante décadas han ante puesto (y lo siguen haciendo), sus sucios intereses personales corrupción mediante, por sobre los intereses de la Patria.

Hoy la Selección nos ha dado una gran alegría al conseguir un gran triunfo sobre el buen equipo venezolano.

No debemos festejar por adelantado porque no han brillado como equipo, pero si podemos festejar el triunfo de hoy que revirtió el 0-3.

Personalmente opino que en gran parte se ha debido a la variante introducida, porque hoy no fueron todas las pelotas a Messi , dado que la mitad del equipo buscó el gol, lo que obligó a Venezuela a tener que abrir su defensa y el medio campo para marcar a varios hombres.

Hasta hoy, todos los equipos lo solucionaban asignándole (dos hombres estampilla) a Lionel .

También es importante este triunfo, porque aunque parcialmente puede servir como experiencia para que muchos argentinos recapaciten y se aparten de la escoria que hubiera celebrado una derrota que le hubiera permitido cargarle la culpa al Gobierno, y festejar en el Vaticano y muchos Obispados.

Si no ganamos la Copa América, seguramente la prensa especializada culpará al DT y a la AFA por no haber conseguido formar un buen equipo y porque Messi no rindió lo esperado. Argumento ya gastado.

Con seguridad muchos ciudadanos pensamos que algunos gobiernos no han funcionado porque tampoco han conseguido formar un buen equipo, porque muchos funcionarios de todas la categorías, no se han conformado con meter la mano, sino que se han lastimado la axila con la orilla de la lata.

Basta analizar la conducta de algunos políticos que aspiraban a Presidente y luego se han conformado con un puesto menor.

La idea es estar cerca del queso. Si quedan dudas hay que hablar con Massa.

También sería útil para cerrar o ir achicando las grietas asumir que "el misterio de la Fe" que ha servido miles de años para engañar a los católicos y tapar basura nunca ha existido.

No es ningún Misterio que miles de chicos/as jamás se van a recuperar psíquicamente de los daños sufridos por los protegidos por Francisco y sus antecesores.

Comencemos a vivir la realidad sin Misterios, tal vez en un futuro no muy lejano logremos formar un gran equipo de argentino que no juegue por ninguna copa, sino por la Patria.

Santos Isgro DNI 6.898.411.-