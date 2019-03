¿Cuándo nos vamos a animar a hacer lo que hay que hacer?

Los sanrafaelinos, como los Lavallinos, o los habitantes de San Martin o Tunuyán este año debemos ir dos veces más a las urnas porque nuestros Intendentes así lo han decidido.

No puedo dejar de hacerme algunas preguntas al respecto: la primera fundamental es ¿Por qué? Y acá se me ocurren algunas respuestas, será porque ¿se han “acostumbrado” demasiado a la comodidad de sus sillones comunales estos cuatro intendentes? Será ¿Por qué no han hecho lo que debían hacer y por eso están pidiendo “alargue”? ¿Será porque no les estaría importando tanto el cumplir con lo que corresponde o con lo que hace algunos años ellos también pedían? Porque la ciudadanía de Mendoza, ya se expreso, y lo hizo a través del 83%de los votos afirmativos en el Referéndum que tuvo acuerdo de todas las fuerzas políticas y que se hizo durante el gobierno de Jaque en el 2009 rechazando la reelección indefinida de los intendentes, y en este sentido ¿es democrático no respetar la voluntad o expresión del votante? Quienes votaron, ya dijeron NO a más de una reelección. La discusión parece empantanada en una cuestión donde la ciudadanía ya se expreso, y es lo que más nos debe importar. En el referéndum del artículo 198 producido en el 2009 votaron válidamente 914.450 ciudadanos, sobre un padrón electoral de 1.185.318, los resultados fueron 555.688 votos afirmativos, 113.755 votos negativos y 245.013 votos en blanco. No importa lo que opina María José Sanz, Félix o el Gobernador Alfredo Cornejo, importa lo que nos dijo el pueblo mendocino, y que fue abrumadora la cantidad que dijo que no querían más de una reelección. La discusión que se plantea es absolutamente técnico-jurídica, en cuanto a la interpretación hecha por la Dra. Kemelmajer, por eso la solución es también jurídica y es lo que hay que esperar.

Es necesario resaltar que sería imposible conocer la voluntad de quien no fue a votar, por lo tanto esta discusión sobre si los votantes o los empadronados a mi entender, es una discusión humana porque realmente la voluntad de aquel que no fue a votar no ha quedado expresada.

No hay que distraer la mirada del vecino de san Rafael, Tunuyán, San Martin, o de Lavalle, porque los Intendentes pueden desdoblar, eso es cierto, tienen la herramienta legal para hacerlo, pero lo que no se entiende es la tozudez de algunos sectores de que sigamos así, no importa si la Corte no ha fallado aun, y ahí otra vez me pregunto: ¿qué pasa si falla en contrario? ¿Qué hacemos con la expresión del votante? ¿Por qué? Porque ¿16 años no le resultaron suficientes y se quieren quedar 4 años mas? ¿Por una cuestión de ambición? Hay que ser prudentes y esperar el fallo de la Corte, hay que cuidar las expectativas del electorado. Sin lugar a dudas, la limitación de la reelección es sana para nuestra democracia y para nuestro sistema político, es el fin de quienes no creen en la renovación política.

¿CUANDO NOS VAMOS A ANIMAR A SER UN PAIS QUE HAGA LO QUE CORRESPONDE? HACER LO QUE NOS DICE LA LEY, A RESPETAR LA JUSTICIA.

Creo que es el momento de la prudencia, de parar un poquito la pelota, ya que no siempre el “siga, siga” de Lamolina fue el más adecuado.