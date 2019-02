Aumenta el 35% el gas a partir de abril

El Gobierno Nacional (Ente Nacional Regulador del Gas -Enargas- mediante) convocó a audiencia pública para aumentar la tarifa del gas a partir de abril. La audiencia será el 28 de febrero en Salta y los mendocinos que desean participar deberán inscribirse en la sede Cuyo desde el 13 de febrero hasta el 25 para hacerlo.

La participación será “virtual” y testimonial.

Temas de la Audiencia Pública

1.- La aplicación de la Metodología de Adecuación Semestral de la Tarifa para las Prestadoras GASNOR S.A., GAS NEA S.A., DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A., DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. y REDENGAS S.A.;

2.- La aplicación del traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos del Numeral 9.4.2. de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución y la consideración de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) correspondientes al período estacional en curso, en los términos del Numeral 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución;

3.- Consideración de la creación de un Punto de Ingreso al Sistema de Transporte en Escobar y de una ruta de transporte GBA-GBA;

4.- Consideraciones sobre la tarifa de redes abastecidas con Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Esta convocatoria fue prevista por el exSecretario de Energía, Juan Iguacel, quien había adelantado que el aumento de la tarifa rondaría el 35%, esta sería la propuesta del gobierno PRO-RADICAL estimando que la inflación pronosticada no superaría el 23% durante el 2018, pero como el índice inflacionario terminó superando el 47,6%, rompiendo todos los pronósticos gubernamentales, no queda claro cuál será la propuesta de aumento que realizará el gobierno nacional en dicha Audiencia.

El objetivo del Gobierno es respetar el Programa acordado con el FMI y conseguir el déficit primario nacional cero, por eso se aplica una reducción en los subsidios de los servicios públicos y una menor inversión del Estado Nacional, que se traduce en nuevos aumentos en los servicios energéticos como el gas y la electricidad, acentuando los tarifazos iniciados al comienzo de la gestión del Ing. Macri como presidente de los argentinos.

Lamentablemente sin plantear alternativas que alivien los bolsillos de los asalariados y usuarios de estos servicios como por ejemplo reducir el gasto estatal y de los funcionarios del gobierno.

Si estimamos que en abril del 2019 tendremos un incremento interanual (comparado con abril del 2018) que superará el 110% para un usuario en la categoría inicial R1, que deberá incrementar su consumo por el aumento del frío en los meses de invierno, que su consumo alcance tan sólo a los 400m3 por bimestre, le llegará una factura por dicho periodo que superará los $4.000 pesos, siempre y cuando el aumento tarifario se mantenga en aquel 35% que propusiera el anterior secretario de energía.

Recordemos que el Gobierno eliminó la bonificación por reducción del consumo que equivalía al 10% de la facturación, como una forma de incentivar el ahorro energético, ya el año pasado, por lo que no podremos contar tampoco con ese beneficio.

Recordemos que el miércoles pasado, convocada por las CTA nacional, se realizó en el país la Marcha de las Antorchas, donde la provincia de Mendoza no fue ajena y se sumó con una multitudinaria convocatoria que superó las 10.000 personas, que ocuparon más de 14 cuadras del micro centro, congregadas para rechazar y repudiar el ajuste feroz que está llevando adelante este gobierno, en especial en las tarifas de los servicios públicos referidos a la energía.

Esto para destacar lo sucedido en Mendoza pero el grueso de esa convocatoria se produjo en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias argentinas, con lo que queda claro lo difícil, por no decir, lo imposible que es para la mayoría del pueblo asumir los aumentos y costos de los servicios públicos de agua, luz, gas, combustibles y transporte cuando sus ingresos no se incrementan en las mismas proporciones en que aumentan esos servicios esenciales.

“LA REVOLUCIÓN DE LOS MANSOS”

El nuevo secretario de Energía, el amigo y confidente del Ing Macri, sr Lopetegui, debería tomar debida nota de este reclamo y revisar la idea de seguir aumentando los servicios básicos a los ciudadanos antes que se produzca una gran “Revolución de los Mansos”.

Lo que significa que los asalariados, jubilados, pensionados, dueños de PyMES, usuarios y consumidores,cooperativas de trabajo y tantos argentinos más se sienten en las puertas de sus casas, en una actitud totalmente pasiva, a esperar un cambio de actitud del gobierno que implique modificar las políticas públicas implementadas desde que asumió este gobierno PRO-RADICAL y que revise su política de ajuste cobrando el uso de los recursos naturales, que son de todos los argentinos, como si no fueran nuestros y como si los concesionarios privados fueran sus propietarios y no sólo sus meros administradores por decisión del poder de turno, con lo que los usuarios y consumidores no están de acuerdo con su prestación por la mala calidad y por el alto costo.

Es de esperar que en esta Audiencia pública se respeten las posiciones de los usuarios y consumidores por sobre las pretensiones de ganancias de las concesionarias, transportistas y distribuidoras, que desde que asumió este gobierno incrementaron sus ganancias en cientos de millones de pesos unas y otras en miles de millones. A tal extremo que se las indemnizó por el incremento de la cotización del dólar (de $20 a $40) por la devaluación del peso. Claro que a todos los argentinos los afecto está devaluación de la misma manera que aquellos reclamantes pero nadie le reconoció ninguna indemnización.

Sería razonable y justo determinar un costo argentino de las tarifas en pesos, no en moneda extranjera (dólares), y su actualización relacionarla con los incrementos salariales. Así mismo recuperar todas las Transportadoras de Gas y Energía (Redes Troncales) para administración estatal como única forma de controlar cuanto es el gas y la energía, incorporados por las generadoras y cuanto compran las Distribuidoras con sus respectivos costos nacionales.

Lamentablemente no podemos esperar esta decisión a favor de la gente por una cuestión filosófica por parte del gobierno del Ing. Macri. Sería bueno para el país que reflexionarán y rectificarán el rumbo antes de que sea tarde y se produzca esa rebelión.