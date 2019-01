Violada, maltratada y asesinada

No llegó tras 9 meses de espera. Fue una llamada al celular. De las que caen en el momento en que menos esperás. Estaba como estoy ahora, en la computadora preparando una nota para Mdzol.com. Le consulté a mi mujer. "Sí", le respondimos. Ahora cierro los ojos, dejo pasar dos semanas y vuelvo a abrir los ojos. De repente, alguien que te dice "papá". Te lo vuelve a decir. Y te lo vuelve a decir. "Papá, papá". Mil veces al día. Por supuesto que te cambia la vida, pero no hablemos de mi o de mi mujer. Hablemos del bebé. Es un bebé que apenas habla. Y lo único que dice todo el tiempo es "mi papá y mi mamá". Casi a los 50 es bastante fuerte. Es una primera vez que te lleva a una conclusión irrefutable: es mucho más que ese hijo que siempre quisiste tener, es mucho más de lo que vos alguna vez imaginaste. No sé, pero es así. Y en los largos años que estuvimos esperando esa llamada jamás imaginamos esto que estamos viviendo ahora. Es un bebé que todos los días y a cada momento abre sus brazos y te dice "mi papá" y a mi mujer, "mi mamá". Es increíble la vida. Directamente así. Es increíble cómo Dios hace las cosas. Esto que les estoy contando fue hace muy poco.



Hasta hace un mes, el "salvemos las dos vidas" era solo un argumento irrefutable. Desde que con mi mujer vivimos esto, el "salvemos las dos vidas" es el "hola papá" de cada hora y cada día. Es ese increíble amor que recibís. No sé qué agregar porque es increíble todo esto y como es -reitero- mucho más de lo que alguna vez imaginé, es que todo lo que exprese con palabras va a ser incompleto. Su permanente sonrisa lo dice todo.



Algunos de esos 5 mil postulantes que esperan adoptar en Argentina tenían un lugar para la jujeña Esperanza. Murió ayer. Su progenitora de 12 años había sido violada (el protocolo abortista no exige denuncia para atrapar al violador). Ese protocolo -que es un fallo de la Corte- dispuso que naciera antes de tiempo para que sufriera y muriese. La justicia no hizo nada para que Esperanza naciera a tiempo, para que Esperanza pudiera crecer y con el transcurso de los meses -el día después del "Salvemos las dos vidas"- empezara a hablar, abrir los brazos, ver a un papá y a una mamá y decirle cada día y cada hora "mi papá" y "mi mamá", como seguramente les pasó en su infancia a los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti .