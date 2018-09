Una realidad que duele en medio del cotillón político y gremial

Las peleas políticas, las protestas encabezadas por los gremios y los discursos grandilocuentes son mero cotillón al lado de una realidad que no cambia: la inmoral desigualdad que hay en Argentina. El INDEC ratificó esos datos ayer. En las épocas de bonanza, no se apuesta al desarrollo sino al consumismo. En las crisis, se nota la vulnerabilidad de las familias marginadas. Hay una bronca no representada que crece.