Una oferta gastronómica local que no condice con los precios que se cobra

Si bien nunca es bueno generalizar tampoco lo es aceptar todo lo que nos ofrece la gastronomía local sin un mínimo análisis. Comprendiendo el incremento en los costos en general, sumado al aumento de salarios de los trabajadores y la suba en los servicios, la pregunta es si es el cliente es el único que debe absorber estos y otros gastos.

Cada vez es más frecuente, a la hora de salir a comer algo, que los precios nos sorprendan, a tal punto que comience a ser casi prohibitivo para muchos. Hay ciertos restaurantes que ofrecen platos gourmet, quizás con productos específicos, vinos de alta gama, ubicado en lugares soñados. En ciertos casos, uno comprende que tienen precios elevados pensados quizás en una oferta gastronómica exclusiva orientada al turismo extranjero.

Sin embargo, lo inesperado suele ocurrir a la hora de salir a comer algo sencillo en cuanto a su preparación -como sándwich, pizzas, empanadas, papas fritas, ensaladas- en lugares que al parecer, no ofrecen ningún servicio exclusivo ni diferencial.

En las últimas semanas he pagado $450 por cosnumir medio lomo, compartir una porción de papas fritas entre varios y una gaseosa individual. Sin entrada, sin postre, sólo por medio lomo, algunas papas y una bebida sin alcohol. Me refiero a un local de sándwiches ubicado en la Ciudad de Mendoza.

Sorprendida por el valor, decidí volver a apostar y buscar alternativas en la remodelada Arístides, donde esta vez opté por una ensalada con pollo. La ensalada tenía mucha lechuga, como suele ocurrir, media palta picada y no más de cuatro pedacitos de pollo. Costaba $230, la acompañé con una gaseosa y sumé unas papas a mi pedido. Sólo mi pedido costó $600. Nuevamente me sorprendí, pero esta vez me enojé. No podía creer lo que estaba pagando por una ensalada y unas papas fritas.

No estamos hablando de platos ni lugares exclusivos, de una atención impecable ni de propuestas gastronómicas de ensueño- más allá de que esto justifique o no precios- me refiero a lugares clásicos, a los que los mendocinos acostumbrabamos a ir, sabiendo que los precios eran razonables al momento de pagar. Negocios de comida donde veo cada vez menos gente, o pocos locales y sólo turistas.

El desafío de mantener o elevar la propuesta gastronómica en Mendoza debería ir acompañado de precios "razonables" que permitan a los turistas junto a los locales disfrutar de salir a comer.