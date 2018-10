Un dólar que fluctúa ante precios que nunca bajan

Casi como catarsis se escuchan diariamente las quejas desde todos los niveles sociales. La situación económica que se vive en Argentina en los últimos meses afecta a todos. Mientras para algunos la incomodidad es que le suban las expensas, para otros implica no ir a la peluquería, para muchos es consumir otra marca de un producto u otro producto, pero para los más vulnerables el ajuste significar comer menos o dejar definitivamente de comprar un determinado producto.

Lo cierto es que la sensación de molestia es trasversal, incomoda, sacude y en muchos casos implica cambios específicos y concretos, cuyas consecuencias varían de acuerdo a la realidad de cada uno.

Los aumentos han atacado sin discriminar rubros y es cada vez más común percibir el ánimo social afectado por una realidad económica llena de incertidumbre. La queja para algunos, los recortes para otros, las carencias para muchos se han visto potenciadas.

Sin embargo, ante la baja del dólar percibida la semana pasada, uno podría tener la esperanza de un cambio en cuanto a los precios, pero esto no sucede. Los supermercados por ejemplo ajustan ante cada aumento de la divisa pero los precios no bajan ante la caída del dólar. Eso no se percibe.

El monto de dinero proyectado mensualmente se ha visto enormemente perjudicado frente a la devaluación del dólar y los ingresos no acompañan el ritmo de la inflación. Ante un respiro del dólar, la esperanza de que los costos de muchos productos disminuyan y esto se refleje en el valor final, sin embargo esto no suele ocurrir.

El ánimo de malestar económico se ha instalado en las últimas semanas, mientras la oferta de productos y servicios continúa con sus altos precios, la demanda paga y consume lo que puede, cuando puede.

Se puede empatizar o no con el gobierno actual, pero hay panoramas que si se profundizan son económicamente insostenibles.