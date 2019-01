Un choque electoral entre Cornejo y Sanz asoma en San Rafael

Si existe un departamento que ya palpita las elecciones 2019, ese es San Rafael. Probablemente es el lugar en el que pensaba Alfredo Cornejo cuando emitió el decreto que elimina la reelección de los intendentes. La respuesta del intendente peronista Emir Félix no se hizo esperar: convocó a elecciones departamentales anticipadas y avisó que irá por otro mandato, si tiene aval judicial para hacerlo.

Cualquiera sea el resultado de esa novela en la Justicia, el radicalismo afila las armas para tratar de arrebatarle San Rafael a los hermanos Félix. No habrá verdadera expansión política del cornejismo mientras la UCR no controle el departamento más importante del sur, el cual, además es el cuarto más poblado de la provincia. Eso no ocurre desde 2003.

Inversiones en obras, visitas muy seguidas de Cornejo y medidas de gestión provincial que se aplicaban primero en San Rafael marcaron la última parte de 2018. Además, el 21 de diciembre pasado, el oficialismo eligió cerrar el año en el departamento con una reunión del bloque de senadores provinciales y un balance del año legislativo que, por supuesto, puso de relevancia los logros en leyes (60) de los legisladores más identificados con Cornejo.

Con Diego Costarelli, ex secretario de Cornejo y actual jefe de los senadores radicales, a la cabeza, fue una demostración de fuerza política en un día bastante singular. En esa misma jornada, los cuatro intendentes peronistas que Cornejo apunta a jubilar con la promulgación de la enmienda del artículo 198 de la Constitución, incluido el local Félix, acudieron a la Corte con una acción de inconstitucionalidad. También hubo ese día una maniobra del intendente para tratar de aprobar en el Concejo Deliberante, sin presencia radical, el discutido Presupuesto 2019 del departamento.

Pero además, aquella reunión de legisladores y ediles radicales empezó a mostrar en la vidriera los potenciales adversarios radicales de los hermanos Félix.

Participó del encuentro Lucas Quesada, quien es precisamente senador en este momento. A juzgar por sus publicaciones en las redes sociales (la de arriba es una foto de su perfil de Twitter y todas ellas tienen como logo la "Q" de su apellido), Quesada ya se comporta como un eventual candidato a intendente. El legislador no ahorra elogios a la gestión de su actual jefe político, la cual integró en el pasado cercano en el área de turismo.

Pero también se sentó a la mesa el concejal Francisco Mondotte. El edil es el candidato de Ernesto Sanz para la comunam y la puja local hasta aquí se resolverá por la vía de las PASO.

Cornejo y Sanz son aliados políticos, pero la insistente mención de una primaria para resolver la candidatura a intendente de San Rafael sugiere tensiones entre ambos por el control del departamento. Aunque puede ser también la estrategia de instalación en la opinión pública de candidatos menos conocidos que el intendente peronista, o su hermano Omar, quien, a ojos de los radicales, podría terminar yendo por otro mandato en la comuna si el intendente actual queda definitivamente bloqueado para postularse.

Pero Cornejo tiene un tercer pre candidato en San Rafael. Se trata de Abel Freidemberg, quien es el director regional de la Zona Sur del Ministerio de Salud. Freidemberg, de camisa celeste en la foto, también estuvo, por supuesto, en el cierre de año de los senadores radicales .

En la UCR no descartan que sea este médico el que represente al gobernador en la PASO. Tampoco rechazan la posibilidad de que la PASO entre Cornejo y Sanz presente tres candidatos: dos de Cornejo y uno de Sanz.

Se notó cerca de la Navidad y los preparativos continúan. La política acelera en el inicio de 2019 y con más razón en un departamento en el cual la gente irá a las urnas, por primera vez, dentro de poco más de tres meses.