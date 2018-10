Un Tomba sin refuerzos y con ventas que salieron caras

Godoy Cruz deambula en su pero momento de 2018 y desde que Diego Dabove se hizo cargo del primer equipo. El Tomba perdió su segundo partido en fila, cuestión que no ocurría desde hace muchísimos meses. Cayó en condición de local ante Defensa y Justicia y se cortó una racha de triunfos que se extendía desde febrero cuando el conjunto mendocino caía, en aquella oportunidad, ante Racing en el Malvinas Argentinas por 2 a 1.

¿Es para preocuparse este presente de Godoy Cruz? Claro que no. El equipo se encuentra afianzado en la Superliga y es el actual subcampeón del fútbol argentino. Aunque si es necesario, a tiempo, comenzar a tomar recaudos para no sufrir en el futuro, en esta oportunidad pensando, siempre en positivo, a una hipotética clasificación a una copa internacional.

Godoy Cruz parece no haber podido nunca suplantar a dos de sus jugadores titulares del pasado certamen, tanto Pol Fernández como Juan Fernando Garro. A esta altura, tanto el millón docientos mil dólares por el volante que se fue a Racing, como el millón ochocientos mil dólares que incrementaron las arcas del Tomba por el delantero que emigró a Huracán, parecen un vuelto cuando ese número tratamos de trasladarlo a la cancha y en la balanza también ponemos el déficit futbolístico por el que camina hoy el equipo.

Es que por ahora, los refuerzos no refuerzan. Iván Ramírez parece no adaptarse al ritmo del fútbol argentino, Osmar Leguizamón no alcanza a engranar en un sistema que estaba aceitado al 100% y diego Sosa alterna entre buenas y malas constantemente. la mitad de la cancha sentida cuando no cuenta con un volante central clásico como Juan Andrada y el Morro García muy solo rebuscándosela en el área.

Diego Dabove por ahora prueba e intenta darle forma a un esquema que se cayó cuando se perdieron dos piezas claves. Por ahora, los refuerzos no aparecen y empiezan a pedir terreno futbolistas del club ante la merma. Esto recién comienza, recordemos que es un torneo de 25 fechas, aunque la búsqueda del equipo comienza a impacientar.