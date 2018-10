Qué hay detrás de una frase: "Mi hija vendió su ropa"

Hay algo que late entre los analistas y las estadísticas, en medio de las internas políticas y por todos los costados de la vida diaria: se trata de la gente. No es intención de esta columna hacer populismo. Tampoco, generar una reflexión lacrimógena sino pensar (y contagiar ese acto gratuito y gratificante en muchos otros) en torno a la verdadera dimensión de las crisis económicas, a partir de un caso, un diálogo escuchado al azar y la consiguiente caída de todos los velos y telones que acompañan la escenificación que en la opinión publicada puede verse de la situación.

Dos repositores de un supermercado mayorista tuvieron un diálogo, este sábado, para nada pesimista. En tono de anécdota, chanza, comentario al margen, hablaban de la cantidad de gente que está vendiendo cosas que supuestamente les sobra, o de las que piensan que pueden desprenderse, para poder tener más plata en el bolsillo. Uno se animó a contar lo suyo: el aire acondicionado. Sacó a la vereda una mesa, al mejor estilo de “feria americana”, pero con bastante menos glamour y allí lo puso con un cartel hecho con cartón. Lo vendió mucho más barato. Dio una cifra que sonó exageradamente baja. Pudo ser verdad o una mentira piadosa para alimentar el momento de confianza con su compañero de trabajo. Junto al split, puso otros objetos de menor valor que aprovechó sacarse de encima. Vive en Las Heras. Contó que mucha otra gente lo está haciendo. Y bastó darse una vuelta por las calles principales, por ejemplo por la Independencia y aledaña, para verificar el fenómeno.

Entre botellas de gasesosas de terceras marcas y bolsones de arroz que lograban colocar ordenadamente sobre las góndolas altísimas, el otro muchacho contó lo suyo. “¿Viste cómo son las mujeres?”, largó, generando un gesto de duda y atención desde su interlocutor. Y cerró la idea: “Mi hija vendió toda su ropa; total, usa la de la madre”. Ambos rieron por fuera, pero seguramente por dentro no.

Demostraron, ambos, una lección para la sociedad que sí tiene micrófonos y que opina todo el tiempo y que se lamenta de la crisis tomando café en algún local con café de entre 40 y 60 pesos por vez: se adaptan, achican sus gastos, se esfuerzan y continúan la vida. Enseñan que no sólo es crisis el hecho de no poder salir del país en las vacaciones debido al precio del dólar: hay cosas bastante más profundas que desencadena la situación por la que vive el país y que, para solucionarlas, no hay que mencionar consignas como “Macri gato” o “Cristina yegua”. Cualquiera que sea el responsable de los que les pasa, no les ayudará ya mismo.

Mucha más gente de la que nos imaginamos tiene que resolver el simple hecho cotidiano de comer – vestirse – trasladarse al trabajo – mantenerse en la escuela antes de que terminen de debatir los economistas, de que los periodistas demos nuestro dictamen o pronóstico, o bien que los partidos políticos se aprovechen de la situación para criticar o se echen culpas como payasos arrojadores de tortas.

No hay de qué asustarse ni sorprenderse. Hay que activarse para que "cambiemos" y que nadie se apropie de la consigna. Estas cosas pasan siempre, con cualquier gobierno y no hace falta una nota en un diario para que comprendamos que sucede.

Quien jamás tuvo que lavarse la camisa por la noche para volver a usarla al otro día en la mañana, porque es la única que tiene; quien no dejó nunca secar la yerba para hacerse el yerbeado de desayuno reciclando la usada; aquellos que nunca se tuvieron que volver caminando varios kilómetros para cumplir con el trabajo o el estudio porque solo les alcanzaba para la ida, todos esos, no podrán entender que hay una pobreza digna, esa, que no está en nuestros diálogos públicos ni en las redes sociales.

Se trata de una pobreza que no es una enfermedad a la que hay que tratar con lástima y dejándole cosas usadas cerca para ver si las agarran. Se trata de una pobreza que está latente, vida, con humanos como protagonistas que esperan tener su propia oportunidad de salir de allí.

Las crisis hacen que redes humanas se muevan como lo hace la chepica: enredándose y extendiéndose por debajo de lo que está a la vista. Alguna vez el neurocientífico Facundo Manes nos dijo que es muy posible que si se lograra un aparato capaz de medir los niveles reales de inteligencia en circunstancias que no sean de laboratorio, muy probablemente una madre de cuatro hijos superara a Albert Einstein cada día a la hora de tener que resolver al menos una comida, el almuerzo, sin tener recursos suficientes a disposición.

Eso es lo que pasa todo el tiempo, abajo. La chepica se extiende gobierne quien gobierne. Pero no se crean que no esperan contar con un buen jardinero en el poder que les dé abono y riego para poder mostrarse orgullosa ante todos. De eso se trata cuando pronunciamos alegremente o falsamente entristecidos palabras como “crisis”, “pobreza” o “hambre”. Se trata de gente y no de cifras ni algoritmos.