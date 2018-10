Qué deberían hacer los exgobernadores

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo tuvo una gran idea, llena de agujeros negros: invitar a los exgobernadores de Mendoza a enfrentar a una clase de posgrado, aprovechando su experiencia nada menos que en gestionar la cuestión pública. Sin embargo, no invitaron a uno de ellos, Francisco Pérez, lo cual ya resulta una baja en la calidad organizativa desde el momento en que se atribuyeron el derecho a veto.

Sucesivamente, darán clase Arturo Lafalla (ya se presentó), Rodolfo Gabrielli, José Octavio Bordón y Celso Alejandro Jaque. Los temas pasan por la experiencia de gestión, como la planificación, la transparencia, el presupuesto y la puesta en marcha de políticas públicas. Pérez no fue invitado, lo cual da derecho a pensar que a los otros exgobernadores (todos del PJ) se les admite éxito en lo que explicarán y al excluido, una diferenciación con respecto a los otros. Los radicales tampoco estarán, pero por decisión propia.

Mientras Lafalla se dedicó a su estudio y a correr en el Parque tras escribir un libro gordo sobre su paso por el Gobierno, Gabrielli nunca dejó el contacto con el poder y hasta fue efímero ministro del Interior del presidente Adolfo Rodríguez Saá y ahora quiere volver a ser candidato. Bordón tampoco se alejó demasiado del poder: fue el embajador en Washington de Néstor Kirchner y en Chile de Mauricio Macri. Si Unasur no se rompía en pedazos, hoy sería su titular. Celso Jaque fue embajador en Colombia y ahora atiende una librería en Malargüe. Pero los ausentes, que no son Pérez, también tienen su historia. Iglesias salió del poder, se dedicó a sus negocios en el campo y terminó como empleado de Vila, del que fue despedido deshonrosamente. Cobos fue vicepresidente de Cristina Kirchner y ahora es senador nacional, además de inmolarse socialmente por amor. Ambos decidieron no participar, montados sobre caballos que no existen: son unicornios.

Fue Jaque quien tuvo la idea de agrupar a los exgobernadores y darles un rol institucional. No era mala la idea, pero se implementó en forma incompleta. Por entonces, MDZ propuso crear una “Casa de los Gobernadores”, mucho más que una foto, y darles una tarea muy concreta de acuerdo con la expertise puntual de cada uno, a desarrollarse con un par de asesores per cápita. Una institucionalidad de la figura del exgobernador que los enaltecería. Pero no hubo onda.

Si hubiera más humildad desde todos lados -de los que organizan la capacitación de posgrado y de los exgobernadores- tendrían que estar absolutamente todos. Y por otro lado, sería un gran gesto que no hablaran desde un pedestal de marfil. Todos podrían dar una gran lección explicando:

1- El contexto político, económico, social y cultural local, nacional e internacional en que les tocó gobernar.

2- La situación de su partido y la tensión de poder con los presidentes y los poderes cuando pasaron por la Casa de Gobierno.

3- Por qué no pudieron hacer lo que no hicieron y querían hacer: ¿hay algo mejor que contar la frustración como lección aprendida para ayudar a los futuros gobernantes a moldearse?

4- Las cosas que hicieron sin querer; los lobbies que los condicionaron y empujaron. Las tensiones con la Casa Rosada. Las ventajas y desventajas comparativas dentro y fuera de sus espacios políticos.

5- Qué quisieron ser después de ser gobernadores y pudieron o no pudieron cumplir.

Vale decir que en lugar de ser invitados a levantar el dedo pontificador y en forma sentenciosa, Mendoza podría sumar valor, tomar envión y tal vez despegar políticamente si sus exgobernadores se allanaran a hablar desde el piso y contar sus frustraciones en lugar de ser presentados como expertos exitosos: nadie lo cree de nadie, hoy por hoy.

Hay posibilidades de que Mendoza refunde su política, pero es imposible que eso suceda sobre egos grandes, pero huecos. Las buenas ideas tienen que tener, además, buenos propósitos y, en definitiva, un desarrollo completo e integral, que requiere dejar de lado las mezquindades.