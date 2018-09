Por un turismo 365 en "la casa bonita del barrio complicado"

{ Maridaje } Para musicalizar la lectura de esta columna te propongo re:member, de Ólafur Arnalds

La "casa bonita en un barrio complicado", tal como definió a Mendoza la consultora Balanz Capital por sus números ordenados y las buenas perspectivas de desarrollo pese al contexto turbulento, vivió una semana muy particular que ameritaría que -especialmente para el gobierno de Cornejo- no quede en lo anecdótico.

La provincia estuvo en el radar nacional e internacional por distintos motivos. Hizo ruido y eso hay que capitalizarlo para mañana mismo, no para el futuro. Repasemos rápidamente: reunión del G20 con su reunión de ministros de Educación, el B20 y su foro de empleadores globales, el L20 que congregó a representantes de sindicatos, la Convención del el Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), y la Jornada de Comercio Exterior organizada por la UCIM, fueron los hitos de una cargadísima agenda donde primaron los diagnósticos, los análisis sectoriales y las perspectivas de este caldeado país.

No sólo fueron camas de hotel ocupadas y gastos obvios, propios de quien visita una ciudad. Por estos pagos hubo mucha materia gris, especialistas en educación, empleo, finanzas, economía social, exportaciones, etcétera, pensando y repensando el país y el mundo, nada menos. Haciendo un flashback hasta el sábado pasado, en que tuvo lugar "La noche de la Filosofía", durante una semana completa Mendoza devino en un faro del pensamiento.

La resultante, sin embargo, fue más fruto de la casualidad que de una agenda pergeñada exprofeso. No los eventos en sí, sino su confluencia temporal. Y así como hay que celebrar el protagonismo que tuvo la provincia, en estos tiempos de ríos revueltos se impone ser propositivos y profundizar aquello que se está haciendo bien pero que podría potenciarse aún más.

La promoción de Mendoza como destino turístico convencional, hay que reconocerlo, se hace todo el tiempo y es parte del manual. Lo que dejó esta semana como enseñanza es que habría que coordinar agendas del sector público y el privado de tal forma que no haya día que no tenga visitantes caminando por nuestras calles y que no sean sólo aquellos que llegan para conocer el Parque San Martín, el Cerro de la Gloria o sueñan con hacer cumbre en el Aconcagua.

La Mesa del Turismo de la Región Cuyo que se reunió el jueves con Mauricio Macri reune a funcionarios nacionales, provinciales y municipales y el sector privado del turismo para plantear temas estratégicos que luego el presidente analizará (sic).

Puede que en lo macro este tipo de estructura sirva para temas de trazo grueso (mejora de la infraestructura vial, ampliación de la conectividad aérea, por ejemplo), pero para el desarrollo de una Mendoza protagonista no sería del todo el ámbito específico. Tampoco significa cortarse solos, sino definir una estrategia acorde a las propias necesidades y expectativas.

Ofrecer beneficios impositivos, contar con una logística aceitada para eventos masivos, garantizar operativos de seguridad con fuerzas oficiales y firmas privadas, capacitar a los rubros gastronómicos y hoteleros, coordinar un buen sistema de transporte terrestre-aéreo, son algunos de los puntos de esa agenda conjunta que, uno especula, podría ser una suerte de política de Estado que "obsesione" a todos los sectores a los que habría que involucrar con la simple y contundente consigna de que "nos conviene a todos".

El Centro de Congresos y Exposiciones suele contar con una agenda bastante nutrida, a la que sin duda se puede engrosar si se ofrecen paquetes tentadores en cuanto a precios de hospedaje, una gastronomía de alto nivel y atractivos fan tours. Según la Asociación de Congresos y Convenciones Internacionales, en 2017 Mendoza ocupó el tercer lugar en el ranking del turismo de congresos detrás de Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Este es un rubro que deja, de acuerdo con estudios del sector, tres veces más que el turismo convencional.

Por la cantidad de eventos internacionales, el año pasado la provincia superó a ciudades como Tel Aviv, Las Vegas, Punta Cana, Valparaíso o Pittsburgh. En 2018, Mendoza fue la exitosa sede de la cumbre del BID, lo que dejó una base sólida para que el G20 desembarcara aquí con todas las garantías para un encuentro de esa magnitud. La senda, está visto, puede ser un camino sólido.

Hoy el turismo representa la segunda actividad productiva de Mendoza, con el 15% del PBI, por debajo de la de hidrocarburos (23%). Esto puede decir mucho o poco, según cómo se mire. Para el conformista sería mucho más que el vaso medio lleno, pero para aquel que es consciente del potencial que tiene la provincia seguramente coincidirá que semanas como esta podrían ser menos fruto del azar que de una política enfocada en ser, además de una "casa bonita en un barrio complicado", una casa cuyos habitantes tengan mucho trabajo, buenos ingresos y tiempo para disfrutarlo.

.................................................

#El Resaltador

Gobernar & comunicar

"Gobernar es, cada vez más, comunicar. Ya no es suficiente con la legalidad ni la legitimidad de origen que otorgan las elecciones, sino que es necesario construirlas día a día. Para ello, los gobiernos necesitan imperiosamente construir mayorías cotidianas, reafirmando sus apoyos electorales de forma constante, como si estuvieran inmersos en una suerte de "campaña permanente". De allí la importancia que tiene hoy la comunicación para construir esos consensos tan necesarios para un buen gobierno. Sin embargo, la comunicación no sustituye en modo alguno a la política, herramienta por excelencia para la transformación social. Creer que un mal gobierno puede ser de alguna manera 'camuflado' por una buena estrategia de comunicación política, es pensar tardíamente en la herramienta de la comunicación como una suerte de remedio ante el fracaso de la política. Por ello, cuando algunos medios y sectores políticos -incluso el propio oficialismo- insinúan que los problemas del gobierno radican en gran medida en la comunicación, se comete un grave error: no existe un mal gobierno que comunique bien, ni un buen gobierno que comunique mal".

{ Gonzalo Arias, sociólogo, docente y analista político, en Infobae }

.................................................

#LaDataFlora

245.850 son las firmas que lleva reunidas el petitorio que pretende que los diputados nacionales voten el "proyecto original" (junio de 2016) de Extinción de dominio, con el objetivo de que a través de esta herramienta jurídica "los delincuentes que robaron al país devuelvan todos los bienes mal habidos producto de la corrupción y actos delictivos". Esto implica que no se avance con el que aprobó este año el Senado, el cual no es retroactivo. La rúbricas ciudadanas se están reuniendo a través de la plataforma Change.org. La semana pasada un grupo le acercó al diputado mendocino Luis Petri el primer petitorio con 240.000 firmas, pero la convocatoria continúa abierta recibiendo apoyo.

..............................................

#Lecturas

La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, de Julián Maradeo (Ediciones B, 336 págs, $449)

Silenciados, los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica se esparcen como una mancha que nada ni nadie detiene. Este libro indaga sobre el sistema de encubrimiento que los ocultó y narra no solo los numerosos delitos cometidos por los curas, sino además la telaraña urdida desde el Vaticano, atravesando a toda la jerarquía católica. Luego de cinco años de investigación, Julián Maradeo -autor del documental No abusarás- rearma el rompecabezas que permite entender por qué el papado de Francisco tiene dentro de sí a su principal enemigo. Y también muestra su contracara: la lucha de las víctimas a lo largo de años -incluso décadas- hasta convertirse en sobrevivientes. En La trama se cuentan historias paradigmáticas y conmovedoras que dejan en claro que el perdón no alcanza donde no llega la justicia.

..............................................

#Tuiteado

A esos que día tras día pretenden herirme con la poco original frase “lucras con la muerte”, les pregunto: por cuánto dejarían asesinar a su hijo? Por qué tipo de trabajo se dejarían balear?

Les cuento que ese pensamiento habla de ustedes y no de mi. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) 5 de septiembre de 2018

Los Jueces deben pagar ganancias — Claudio Savoia (@claudiosavoia) 6 de septiembre de 2018