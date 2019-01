¡No hay nada que celebrar Nico, no jodas!

Hasta la mañana del viernes estaba muy preocupado por la situación económica del país, pero una vez que escuché la conferencia de Nico, me quedé tranquilo porque bajó el déficit fiscal y comenzamos el año mejor porque el Tesoro goza de "salud financiera". Pero la tranquilidad me duró un par de minutos y me volví a preocupar porque recordé que Nico también me prometió otras cosas y no cumplió ninguna. Cerramos el año con un 53,7% de inflación en Mendoza, me subieron el taxi, el boleto del micro y se viene el golpe de la luz y la prepaga para febrero. Nos siguen pegando abajo.

Como en los mejores tiempos de su dupla con Toto, el ministro de Hacienda le habla a los mercados y el FMI, pero sigue estando a años luz de lo que se vive en el seno de las familias argentinas. Nos dice que el déficit bajó y sobrecumplieron las metas para el Fondo, pero los intereses de la deuda subieron y ese supuesto saneamiento en las cuentas públicas no se refleja en la realidad de las góndolas de los supermercados o las facturas de los servicios.

Pero no sólo es Nico el que "vende la pomada" (como se dice donde nací), porque después me puse a ver el espectro general y noté que para este año electoral las opciones son las mismas de siempre y todas parecen una tomada de pelo. Volver al populismo no suena para nada agradable, pero tampoco convencen los que me prometen una inflación de 15% y terminan con una de 47%. Menos efectivo parece volver al siglo pasado, ese en el que se usaban medias con las ojotas.

La política argentina es un continuo reciclaje de personajes que son capaces de disfrazarse del color que más convenga en el momento. Hoy ya estamos llegando a los límites sacando a algunos de sus "cuarteles de invierno" sin que siquiera alcancen a sacarse las medias para poder salir bien playeros en la foto.

Otros nos quieren convencer de que son capaces de mejorar las cosas cuando la única fórmula que encontraron para no hacer explotar todo fue congelar la economía. Nos quieren convencer con un discurso de optimismo el mismo día que la inflación alcanza su mayor índice en casi tres décadas.

Los que estuvieron y quieren volver son impresentables y nos quieren hacer creer que no hubo populismo y nadie tocó un peso del Estado. Pretenden que volvamos a los períodos en que ni siquiera sabíamos cuánta era la inflación y no mediamos la pobreza para no estigmatizar.

Sería bueno que, considerando la situación del país y las últimas décadas de gobiernos para el olvido -por una u otra razón- si no van a caer nuevas alternativas e ideas, por lo menos nos respeten y nos nos tomen el pelo con discursos de optimismo sin bases, con el oportunismo de los que viven del caos y de los que -sin tener de dónde agarrarse- no quieren vender las recetas antiguas como la salvación para todos nuestros problemas.