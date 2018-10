Los "progres", ¿son los nuevos conservadores?

Mirar la historia desde el espejo retrovisor. Pensar que "todo tiempo pasado fue mejor". Resistir cualquier de cualquier manera posible, amargamente pero, sobre todo, en forma activa y exagerada, lo que depara la ciencia y la tecnología. Elegir quedarse con la foto del futuro que alguna vez se sacó hace muchísimo tiempo: ese es el futuro que quieren y no el que viene. Escaparle a los nuevos desafíos, con miedo más que con desconfianza. Negarse al debate: mejor que no se discuta más nada. Mejor taxi que Uber. Mejor carta en buzón que Gmail. El ascenso social -piensan- lo tiene que garantizar el padrinazgo estatal, y no entienden que ese Estado ya no tiene como bancar al estudiante crónico de una carrera para la que no hay trabajo. Adolescentes de 40, parecen. Es el progresismo neoconservador, una contradicción en sí misma, pero en definitiva hacia ese lado parece haber evolucionado lo que no bien recuperada la democracia asomaba como "el porvenir" de todos: trabajar por el progreso de la sociedad en todos los ámbitos y especialmente en el políticosocial.

Ninguna sociedad podría funcionar solo por el impulso de lo que va naciendo: le faltaría algo sustancial para su personalidad. Necesita profundidad histórica y un desafío que, si es colectivo, sería mucho mejor. Pero cuando los que tiran de la cuerda para avanzar se cansan, el peligro de estancamiento es inminente.

Peor aun cuando esos que antes hacían mover la maquinaria hacia adelante hora extrañan el punto de partida, tanto, a tal punto, en un nivel tan melancólico, que a lo único que aspiran es volver a vivir el "momento cero" y hasta se arrepienten de haber querido cambiar.

La sociedad argentina -si no la mundial- está viviendo un desafío monumental en materia de ideas. Sucede que mucha gente que se respaldaba en la ciencia para discutirle a los "dinosaurios" se da cuenta ahora de que el mundo científico fue mucho más allá de sus propias perspectivas y, entonces, no lo entiende o no lo quiere entender. Lo mismo con la tecnología, con el mundo del trabajo.

Pero la política tiene la obligación de ir a la vanguardia. Hasta los más conservadores lo han hecho. Han sido conservadores, pero actualizados al fin. El fenómeno de hoy es de un progresismo que atrasa, que se vuelve, entonces, un oxímoron. ¿Tiene cura? La tiene: pensar con cerebro propio y animarse a seguir tirando de la cuerda. El progresismo no debería perder su condición, ya sea por centroizquierda o centroderecha, para regalársela a los robots.