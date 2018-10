Lo que buscan las empresas de este siglo

{ Maridaje } Para musicalizar la lectura de esta columna te propongo Out of nothing, Everything, de Dan Romer

Quienes habitan el mundo de la educación y sintonizan con lo que se cocina hoy por hoy en el universo del conocimiento, tienen claro que el futuro del empleo está directamente atado a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sin exagerar, no ver esto es quedarse afuera, ser meros espectadores del progreso de aquellos que sí supieron adaptarse a las demandas laborales del siglo XXI.

Una encuesta realizada por Randstad a directivos de recursos humanos de casi 500 organizaciones de Argentina, entre grandes empresas y microemprendimientos pyme, concluyó en que 7 de cada 10 consultados entiende que incorporar a trabajadores con perfiles vinculados a la tecnología, la ingeniería y las ciencias potenciaría el crecimiento de su compañía.

El impacto de la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología en general configuran un final abierto. Con más razón, entonces, hay que aprender a aprender. "En este escenario, en el que hay pocas certezas, se consolida con fuerza en todo el mundo la idea de que la formación en disciplinas relacionadas con las ciencias básicas, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, será un vector clave en la empleabilidad a futuro", resume Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

De hecho, el 51% de los encuestados confirmó que en su empresa creció la demanda de personal con este perfil en los últimos años y que la tendencia seguirá en alza. Apenas un 2% cree que esto se frenará, mientras el 16% reconoce no saber hacia dónde evolucionará esta búsqueda.

Hablar de futuro es relativo ante la velocidad de los cambios en todos los ámbitos laborales. La demanda de empleos con estos perfiles ya empezó y eso supone, en paralelo, que la educación acuse recibo y potencie la formación en esas áreas estratégicas.

La realidad muestra en el aquí y ahora que las carreras del futuro no son las del presente. Los jóvenes no necesariamente se vuelcan a estas carreras, aunque no ignoran hacia dónde rumbea su horizonte laboral.

Los desafíos del mercado

La reciente Expo de Orientación Laboral y Empleo, organizada por la UNCuyo, puso a consideración de futuros egresados, jóvenes graduados y público en general, los perfiles laborales y los desafíos del mercado de trabajo en la actualidad.

Organizaciones públicas, empresas privadas y consultoras confluyeron en un ámbito donde se planteó desde lo básico -por ejemplo, cómo armar un buen currículum o encarar una entrevista de trabajo- hasta analizar perspectivas laborales en función de la formación de los interesados.

Esta iniciativa de la universidad pública es una entre tantas, pero vale ponerla en primer plano por la importancia de relacionar el mundo del trabajo con el mundo académico.

Las recientes cifras del desempleo difundidas por el Indec -9,6% en el segundo trimestre del año- marca tanto la alarmante falta de trabajo como el fuerte incremento de la oferta de trabajadores que se sumaron al mercado. Pero también pone en evidencia que si no nos capacitamos para lo que demanda el mundo laboral de hoy (no el que queremos o el que nos gustaría), quedaremos al costado del camino lamentando la oportunidad perdida.

#El Resaltador

Maneras de ver el mundo

"En Silicon Valley no podían creer que sus herramientas hubiesen ayudado a Trump a llegar a la Casa Blanca. Ellos también vivían en su propio filtro burbuja. A comienzos de 2017, Zuckerberg dijo que Facebook no debería contribuir a la polarización y que estaba dispuesto a perder dinero para remediarlo, pero la única razón de ser de las redes es que los usuarios pasen el mayor tiempo posible en la plataforma para lograr más ingresos. Y cuando los usuarios ven opiniones que no concuerdan con su manera de ver el mundo, se salen de la red. Por eso, se crean los filtros, las burbujas. Así se maximiza el tiempo que los usuarios están en la plataforma. Además, matemáticamente es más fácil mostrar a los usuarios lo que les gusta. Sólo hay una manera de estar de acuerdo, pero infinitas maneras de estar de desacuerdo".

{ Martin Hilbert, profesor de la Universidad de California y asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso }

#LaDataFlora

El consumo anual de cigarrillos en Argentina es de 40.000 millones de unidades. De ese total, 5.500 millones son falsificados, lo que representa para el fisco una pérdida de U$S 7.500 millones por evasión de impuestos. En Paraguay se producen 70.000 millones de cigarrillos al año, pero se consumen sólo 3.000 millones, el resto va al contrabando en los países limítrofes, donde representa del 14% al 48% del consumo en esos mercados. Fuente: Observatorio del Comercio Ilícito.

#Lecturas

La marroquinería política, de Jorge Asís (Sudamericana, 432 págs., $629)

En 2006, cuando Néstor Kirchner se encontraba en pleno ejercicio del poder, Jorge Asís anticipaba lo que hoy, gracias al caso conocido como "los cuadernos de la corrupción" -que permitió iniciar una investigación que toca a políticos, funcionarios y empresarios-, se corrobora como la madre de todos los males: la corrupción K y sus escandalosas reglas de juego. Anunciaba, además, un cambio de paradigma en nuestra cultura nacional, el nacimiento de la marroquinería política: valijas, bolsos y attachés con coimas, retornos y sobornos. En palabras de Asís: "Una antología de los desastres seriales de un gobierno trivial".

#Tuiteado

No hay político en el mundo que piense a quince años vista, los que son capaces de levantar la cabeza y ver que tienen quince días por delante, además de la fecha en la que viven, ya son de los buenos. No le dan importancia porque no van a ver el resultado. — Fernando Savater (@Savater_) 3 de octubre de 2018