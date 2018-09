La "trampa" de los seguros en los créditos UVA

En muchas ocasiones he escrito sobre los créditos hipotecarios en Unidades de Valor Adquisitivo y he recibido todo tipo de respuestas. En cada una de las columnas hice hincapié en la importancia de controlar la inflación para tener un sistema exitoso. Sin embargo, nuestros gobernantes fueron incapaces de hacerlo y ahora se siente el golpe en las cuotas de las personas que tienen estos préstamos.

Hoy se buscan formas de amortiguar ese impacto a la espera de que el próximo año sea mejor la situación. En ese contexto, muchas personas que tomaron el crédito el año pasado comenzaron a recibir la actualización de sus seguros, con lo que se puede considerar "una trampita" del sistema.



¿Fue buena o mala idea?



A pesar del impacto de la cuota en la economía familiar por el aumento del 27% interanual y el 12% o 13% que aún le faltaría por subir en lo que resta del año, la adquisición de una vivienda sigue siendo un buen negocio para quien lo hizo. En declaraciones al diario El Cronista, el especialista en asesoramiento financiero Leonardo Rocco señaló que "en Argentina siempre endeudarse en pesos parar comprar algo en dólares, es el mejor negocio". En ese sentido, señaló que el que compró el año pasado hizo un buen negocio porque el valor del metro cuadrado se mantiene en dólares y por más que circunstancialmente caiga por la crisis, proyectando en el tiempo tiende a acomodarse.



Así las cosas el problema que puede llegar a tener una familia no es patrimonial, sino financiero, ya que debe tener espaldas para poder responder a los aumentos que está generando la crisis.



El seguro



En medio de ese contexto, y de las opiniones fatalistas y las no tanto, muchas personas que tomaron un crédito a fines del año pasado comenzaron a recibir las actualizaciones de los seguros de sus viviendas, los cuales son obligatorios a la hora de adjudicarse un crédito hipotecario.



La "trampita" con la que llegan los seguros es que se ajustan -al igual que la cuota- en la misma proporción que aumentó la inflación y no al valor comercial que hoy tienen las propiedades, que registraron un fuerte aumento porque el mercado inmobiliario funciona y se actualiza de la mano del dolar.



Asi, mientras el dólar subió más de un 50% desde el año pasado, el seguro aumentó su cobertura sólo en un 28% en promedio, lo mismo que se ajustó el valor de las cuotas en UVA. Esto quiere decir que en caso de un accidente con una vivienda, la cobertura no alcanzaría el valor comercial de una vivienda en la actualidad.

Vamos a tomar un ejemplo real para explicar mejor esta situación. Un departamento de 70 metros cuadrados que fue adquirido en octubre del año pasado con un crédito en UVA en $1.800.000 pesos (U$S100.000 aproximadamente al cambio de 2017) pagaba un seguro de $570 mensual por una cobertura -en Nación Seguros- por el valor total de la vivienda. Para octubre aumentará su cuota a $677 (19% más). En este caso, la nueva póliza de seguros considera una actualización en la cobertura a $2.300.000, aumentando un 28% respecto al período que termina (el porcentaje es similar al aumento de la Unidad de Valor Adquisitivo) en circunstancias que en el mercado el precio de las propiedades se fue muy por encima de ese porcentaje.



Los mismos U$S 100.000 que costó el departamento el año pasado hoy se traducen en unos $3.800.000. El año pasado la cobertura era por el 100% del precio comercial, pero la cobertura de la póliza de seguro actualizada -transformada a dólares- para el período entrante llega sólo a U$S 60.600, un 61% del precio en el mercado inmobiliario actual. Hoy, mínimo -y bajando el precio para intentar vender en un momento complicado- una propiedad de 70 metros cuadrados como la que mencionamos tiene un valor de unos U$S 74.000 aproximadamente, o sea, entre $2.800.000 y $3.000.000.



Así las cosas, los seguros no se acomodan al valor comercial y se quedan con el aumento de la inflación. Con sus pro y sus contra, ese es el sistema y a la hora de los balances dependerá del bolsillo de cada familia la valoración que se haga. Con el ejemplo real que mencionamos, podemos decir que hay casos en los que las propiedades que antes estaban aseguradas al 100% de su valor comercial, en medio de la crisis y la volatilidad, las actualizaciones de los seguros consideran entre el 60% y -en el mejor de los casos- el 80% del valor real de una propiedad hoy.

Además, en medio de la crisis, el mercado inmobiliario muestra un escenario con propietarios que bajan los precios de las viviendas porque necesitan vender y otros muchos que directamente prefieren frenar cualquier transacción hasta que se acomode la economía. Sea como sea, lo que está claro es que con más de 100 mil créditos UVA entregados en los últimos dos años y medio, hay que tomar medidas para cuidar a las familias que no tienen el margen financiero para proteger su patrimonio.