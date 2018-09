La profe, los homos, bisex, trans, trav y "la mar en coche"

“La homosexualidad es un plan para disminuir la población mundial". “Los homosexuales son gente inmadura emocionalmente, no pueden tener hijos a cargo”. “Los homosexuales no pueden ser felices”. Algunas de las frases que una médica ginecóloga mendocina y docente de la U.N.Cuyo reconoció decir en clase. También hubo otras con un lenguaje soez que no vale la pena repetir.

Hubo polémica, estudiantes enojados, suspensión de la docente en cuestión -que ejercía, vale aclarar, su cargo ad honorem-... pero nada de eso bastó para hacerla reflexionar o repensar sus dichos: los ratificó. No le importó que la homosexualidad dejara de ser considerada una enfermedad en 1990 por la Organización Mundial de la Salud, ni que ese mismo criterio sea el que adopta la cátedra y la currícula de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.Cuyo para la formación de los futuros profesionales de la salud, según indicaron las autoridades de esa casa de estudios.

Más allá de pensar que esto debe ser un alerta para aquellas instituciones públicas educativas a la hora de repensar el análisis o los estadios por los que pasa un educador para llegar a ejercer -espacio en donde una ideología, religión o pensamiento no debe jamás ser utilizado para adoctrinar o juzgar-, veo que a pesar de que estamos en el siglo XXI sigue existiendo mucha gente que habla de "anormalidad" a la hora de referirse a la homosexualidad. La naturaleza es sabia, se sabe... Somos los hombres y las mujeres, los humanos, bah, los que todavía somos ignorantes e intolerantes con respecto a nuestra propia condición y sus particularidades; y es por eso que muchas veces descalificamos todo aquello que no conocemos o no entendemos.

La forma en la que decidimos vivir la vida no tiene que ver con una condición sexual, sino con valores, educación, creencias, cultura y procesos de aprendizaje.

Parece mentira, pero hoy, a pesar de estar familiarizados con algunos términos, muchos mendocinos -y argentinos- no sabemos lo que significan. Es así que cuando se habla de las "minorías sexuales" generalmente la mayoría de las personas se refieren a los hombres y mujeres gays, y no se explica realmente el significado de las siglas LGBTTTIQ, que es la se utiliza ahora para mencionar en documentos, textos y noticias a este colectivo.

No está mal seguir usando la abreviatura "LGBT", pero la ampliación de la sigla tiene una razón de ser: cada grupo merece ser mencionado; y si realmente queremos acercarnos a los conceptos de diversidad, inclusión, derechos igualitarios y buena vida para todos, tenemos que informarnos y aprender, de una vez por todas, a utilizar correctamente los términos.

¡Aprendamos, pues!

Las siglas LGBTTTIQ representan la agrupación formada por lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales y queer. Aquellos que forman esta comunidad tienen preferencias sexuales específicas, que se diferencian de las prácticas heterosexuales; de tal manera que se pueden definir a sus miembros de la siguiente manera:

1. Lesbianas son las mujeres homosexuales (mujeres atraídas por el mismo sexo).

2. Los Gays (o gais, según su castellanización) son hombres homosexuales (hombres atraídos por el mismo sexo). Si bien el término "gay" se utiliza sin distinción de género, convencionalmente muchos utilizan la palabra "lesbiana" para referirse a la mujer, y "gay" para el hombre.

3. Bisexuales son quienes se sienten atraídos por personas de ambos sexos.

4. Travestis son las personas que eventualmente asumen los comportamientos y la apariencia del sexo opuesto al biológico. No forzosamente son homosexuales.

5. Los Transgénero son hombres y mujeres que se sienten del sexo opuesto al que corresponde su cuerpo. Ser transgénero no requiere de modificaciones corporales con hormonas o cirugías. La explicación más caracterñistica es la de "una persona atrapada en el cuerpo equivocado".

6. Los Transexuales tienen la convicción de identificarse con el género opuesto a su sexo biológico, por lo cual son quienes deciden hacer la reasignación genital.

7. Los Intersexuales tienen combinaciones físicas tanto del género masculino como del femenino. Puede ser que tengan órganos sexuales externos masculinos e internos femeninos o viceversa. Antes se los llamaba "hermafroditas", pero el término fue reemplazado porque producía confusión.

8. Los Queer son aquellas personas que no se identifican con el género binario. Rechazan clasificar a las personas por su orientación sexual o identidad de género. “¿Por qué habría que definirse por un gusto en la sexualidad? ¿Por qué si a una mujer le atrae un hombre tendría que definirse como heterosexual? ¿O si a una mujer le gusta alguien de su mismo sexo tendría que calificarse como lesbiana, y viceversa?", plantean.

A continuación, un interesante video resumen: