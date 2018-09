Cómo le explicamos a Doña Rosa el optimismo de "Toto" Caputo

La provincia se convirtió en el epicentro de la información porque los actores más importantes de la actualidad política y económica estuvieron por estos lados. Se escaparon al oeste del país para mirar un poquito "de afuera" el avance de la crisis económica.



Uno de los que estuvo por estos lados fue el presidente del Banco Central Luis Caputo, el hombre encargado por estos días de -entre muchas otras cosas- controlar el indomable dólar.



Escuché su exposición completa en la Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y me pareció muy interesante su intervención, pero carente de una cuestión que en la era Macri es crítica. La falta de cercanía con el ciudadano común.



Me podrían decir que Caputo no tiene por qué hablarle a la gente, sino a los empresarios y a los mercados, pero en un país en crisis y con una mente dolarizada, la figura del titular del Banco Central es -por momentos- tan o más importante que la del presidente.



Es que la misma tarde del viernes, después de la conferencia de Macri y las palabras de Caputo, me di cuenta que el ciudadano común lo identifica y al escucharlo se queda con lo que logra entender de sus palabras (considerando que no somos economistas). Una pareja mayor sentada detrás mío en el trole hablaba de la complicada actualidad económica. Para el caso los voy a bautizar como Doña Rosa y Don Pepe:



-Don Pepe: Viste lo que dijo ese al que le dicen "Toto", el Caputo.



-Doña Rosa: No, ¿qué pasó?



-Don Pepe: Dijo que salir de la crisis va a ser un proceso lento y doloroso. Estamos cagados.



-Doña Rosa: ¿Ese es el primo de Macri?



-Don Pepe: No mujer, es el otro, el que era ministro y ahora es del Banco Central. Igual son todos parientes.

-Doña Rosa: Y qué sabe ese de crisis, si en su vida agarró una pala o fue a comprar a un quiosco.

Ese pequeño diálogo me dejó dos cosas dando vueltas en la cabeza. La primera es la forma en que las crisis obligaron a los argentinos a tener en la mirada permanente a funcionarios que en otros países son ilustres desconocidos. Por ejemplo, en Chile si le preguntas a la gente en la calle quién es el presidente del Banco Central más del 90% no tendrá idea, porque no es un actor relevante en el día día. Acá, en cambio, es protagonista diario al que un sector aplaude y mientras otro lo insulta.

La segunda cuestión en la que me quedé pensando es la incapacidad de algunos funcionarios para acercar el mensaje a la gente del trole. Entiendo que sus declaraciones se dieron en un congreso con empresarios y personas especializadas, pero en un contexto de crisis en que el dólar sube hasta por un discurso, hay muchos ciudadanos que están más atentos que nunca a todo lo que dicen los actores fundamentales de las decisiones económicas.

De ahí que en los medios de comunicacion -que tienen que acercar estos temas a la gente- se tomen las frases más fáciles de interpretar para ponerle un título a las notas. En este caso, qué puede ser más directo que decir que el proceso para salir de la crisis será lento y doloroso. Sin embargo, la exposición en la convención fue mucho más que esa frase y apuntó a varias cuestiones de largo plazo que en cualquier país normal serían una salida segura de una crisis económica.

Igualmente, cuando Doña Rosa analiza la frase que trascendió de la conferencia tampoco estaba equivocada. Por más que esta semana se haya logrado calmar un poco los mercados, Caputo desde el principio es parte del equipo que no pudo controlar la inflación y también tiene su cuota de responsabilidad en los problemas que afectan a los bolsillos de los argentinos.

Claramente cuando Caputo -como lo hizo en Mendoza- y otros funcionarios intentan ponerse en el lugar de los argentinos, no llegan con un mensaje que el ciudadano común pueda absorber o que sienta cercano. Los errores comunicacionales se sumaron a los errores técnicos. De ahí que - como él mismo presidente del BCRA dijo- los de afuera confíen en el equipo económico mientras dentro del país genera incertidumbre.

Claramente hay una grieta entre todas las doñas Rosa y don Pepe del país con los funcionarios. Ya no basta con intentar dar un mensaje de esperanza o mostrarse preocupado, se necesitan otras señales. Lo malo es que el Gobierno no tiene herramientas para dar buenas noticias y tal como dijo Caputo, salir de la crisis va a ser doloroso, pero lo que no aclara es que no a todos les va a doler igual.

Por eso sería muy importante que en este período complicado que enfrentamos y seguiremos caminando, haya más mensajes para Doña Rosa y no sólo para los mercados y los empresarios.

Muchachos, bajen a la crisis de la calle, fíjense que es tan importante como la de los grandes mercados, porque cuando ustedes no bajan, aparecen los que viven del caos y que aprovechan cualquier debilidad para sacar rédito político a costa de la manipulación de los sectores más débiles y desprotegidos de la sociedad.