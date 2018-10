La implosión de los azules

"Si el Chueco resucitara, los cagaría a trompadas". Sorpresa absoluta causó en lo que queda del sector azul del peronismo la decisión de Alejandro Bermejo de resignar la intendencia de Maipú el próximo año y allanarle el camino para la sucesión a alguien que no es del "palo": Matías Stevanato, exsecretario privado de Celso Jaque y exsenador provincial que en la interna departamental de 2015 reunió apenas el 5% de los votos. Para algunos, esto marca la conclusión de un espacio del PJ cuyos integrantes se encandilaron con la figura de Juan Carlos Mazzón y tras su fallecimiento chocaron entre sí en medio de la oscuridad absoluta.

Huérfanos de Mazzón, los peronistas que respondieron a cada uno de sus llamados se fueron disgregando. Semanas atrás, en el almuerzo que se armó en homenaje al histórico armador, faltaron varios que desde 2015 se alejaron de un sector del PJ que sin un líder claro se aglutinó casi exclusivamente en Maipú. Hoy, el "Berlín" de los azules está a punto de caer y hay quienes sostienen que la eventual postulación de Stevanato es un acta de rendición ante el radicalismo representado en la figura de Néstor Majul. "Van a jugar a perder", se aventuró uno de los tantos peronistas incrédulos ante la asunción del exsecretario de Jaque como jefe de Gabinete del "Pulga".

Algunos de ellos no se escudaron tras el off the record. Erwin Cersósimo, más "bermejista" que "azul", citó a Juan Domingo Perón y disparó contra su jefe: "Algunas veces los conductores creen que han llegado al pináculo de su gloria y se sienten semidioses. Entonces meten la pata, comienzan a perderse, abusan del poder, no respetan a los hombres y desprecian al pueblo. Allí comienzan a firmar su sentencia de muerte". Cersósimo era uno de los posibles sucesores de Bermejo, al igual que el concejal Elián Japaz, expresidente del EPRE; o Miriam Gallardo, o tantos otros que reclaman tener prioridad por encima de alguien que supo coquetear con el PRO y que históricamente jugó en contra.

Para comprender por qué Stevanato asumirá en el Gabinete y después sería impulsado para ser su reemplazante en la intendencia, hay que alejar el zoom del mapa hasta que aparezca el departamento de Luján. En MDZ se contó meses tras el acercamiento entre los Bermejo y Omar De Marchi. Es un secreto a voces que vienen trabajando en conjunto, aunque es una incógnita la forma en la que se plasmará esta alianza el próximo año. Quizás lo ocurrido esta semana sea una parte de esa estrategia electoral que puede tener dos interpretaciones: la primera, poner en Maipú a un hombre cercano al PRO y, por ende, extender el "pronismo" de De Marchi, quien tiene en su equipo a distintas figuras del PJ, excompañeros de Stevanato; la segunda, poner a un candidato para que pierda y Cambia Mendoza recupere la comuna.

Más allá de la suerte que corra el próximo año el candidato de Bermejo, cuyo futuro político es una incógnita, ya no queda nada de un sector del PJ que no supo cómo reinventarse después del 7 de agosto de 2015 cuando se les apagó la luz.