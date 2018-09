La falsa disyuntiva de optar entre corrupción o inflación

Una reciente encuesta realizada por Gustavo Córdoba & Asociados puso en cuestión lo que a priori se podía definir como una falsa disyuntiva. La pregunta planteaba si se prefería un país sin corrupción o un país sin inflación.

Fuera de la picardía (o no) de la consigna, lo que pone en evidencia es que para muchos el bolsillo sigue pesando más que la ética. O, sin profundizar demasiado, la corrupción es tolerable mientras haya para comer. O viajar y pasarla bien sin que importe nadie más.

Corrupción o inflación no es una disyuntiva válida; no debería serlo. Sin embargo, el resultado de esa pulseada conceptual dio un empate técnico: el 49% de los consultados prefiere un país sin corrupción y un 48% sin inflación. Si caemos aquí en la habitual de “todos los argentinos somos...” termina resultando una ingrata generalización para aquellos que en medio de estos tiempos turbulentos salen cada día a pelearla. No obstante, son muchos a los que los desvela más la imparable inflación.

El trasfondo de la pregunta -para nada inocente- es dejar instalado que un porcentaje de corrupción es tolerable mientras se tenga trabajo y se pueda garantizar el alimento. Un perverso sucedáneo del “roban pero hacen” que valida por extensión -y omisión- a todos los que también “roban, pero no hacen”.

Las encuestas, se sabe, nunca son espontáneas. Alguien las encarga para tener un termómetro, un panorama, una señal, de cómo se percibe un candidato, un funcionario, cualquier figura pública, una gestión, o un tema de coyuntura que bulle en la agenda mediática. El resultado, y sobre todo su forma de visibilizarlo, busca instalar una suerte de verdad revelada para sustentar un relato o crearlo.

No es casualidad entonces que otra encuesta (de la misma firma) concluya que “la mayoría no cambiaría su voto por la causa de los cuadernos”. Un enunciado ideal para quienes gustan leer sólo el título y a partir de ese veloz recorte sustentar sus opiniones de café.

De acuerdo con este sondeo, el 69,2% de los consultados dijo que la causa de los cuadernos no le hará cambiar su voto, 18,8% dijo que sí y el 12% respondió que aún no lo sabe.

La misma encuesta presentó un escenario donde no quedara sin mácula el presidente Macri y se lo pudiera empardar con su antecesora Cristina Fernández, recientemente procesada como jefe de una asociación ilícita.

La pregunta era “¿Usted cree que los cuadernos que describirían cobros de aportantes de campañas, van a hacer que usted cambie el voto?”. Es decir, se le proponía al consultado un escenario que igualara el trasfondo de corrupción que se desprenden de los Cuadernos de Centeno, una bitácora de la corrupción a la cual la nación militante negó pero que hasta los propios aludidos terminaron reconociendo para después acogerse a la figura de arrepentidos. Ninguno de los implicados en ese GPS non sancto negó haber pagado coimas ni ser parte de una matriz más que aceitada.

Respecto del dudoso origen de los aportes para la campaña de Cambiemos, por supuesto que hay que investigar e ir al fondo. Qué país justo, serio y normal podría esperarse si la Justicia funciona selectivamente.

Pedir la misma vara para todos, sin distinción de cargos, nombres, trayectorias, ni partidos, es lo que corresponde. De manual. Excepto que se siga con la estrategia del “si todos lo hacen” para que el resultado continúe siendo más un drama shakespereano que un inocuo culebrón turco.