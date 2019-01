Julio Cobos: ¿candidato o elector?

Quizás a esta altura, el ex gobernador está más convencido de que no pasará un candidato que no cuente con su apoyo que de ir otra vez por el desafío de tener otro mandato en la Provincia. Pero como no está del todo seguro de que el cornejismo vaya a darle ese espacio a la hora de las decisiones, participación que podría traducirse en un cobista entre los principales cargos, continúa por ahora con el doble juego.