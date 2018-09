Incendios en la tierra invadida: por qué era previsible y puede volver a pasar

Lo que eran árboles y arbustos se trasformaron en brasas que chirreaban aún varias horas después de que ya no había llamas. Un humo espeso complicaba respirar. “Pasamos un día espantoso. Sentíamos el ruido del fuego del otro lado de la calle y nos asustamos mucho. Esto ya había pasado, pero ahora fue peor”, contaba Daniela, frente al barrio Corredor del Oeste, del otro lado de la ruta que le sirvió de cortafuego. Las escenas dramáticas se repitieron en el incendio del Cerro Arco y sus alrededores porque era una situación no esperada, aunque sí ambientalmente previsible.

La cantidad de vegetación, la basura y la sequía persistente generaron un ambiente riesgoso y la probabilidad de que ocurran incendios era latente. Así lo confirmó Guillermo Ferrari, quien controla el Plan Provincial de Manejo del Fuego y es uno de los especialistas más reconocidos en el tema. El fuego se provocó por negligencia, pero las consecuencias podían ser graves por otra causa. El pedemonte es una “zona de transición” ambiental que tiene roles naturales. En Mendoza se convirtió en una tierra invadida sin control y sin que se respete el plan de manejo que requiere. No solo para cuidar el valor ambiental que tiene, sino para disminuir el riesgo para las personas. Incluso ese riesgo potencial se vio con la complejidad del abordaje del incendio. Los brigadistas no podían avanzar más allá porque corría peligro su vida y por eso se "resignó" campo, para preservar la seguridad.

Ayer en El Challao los dos principales reclamos eran que no había agua y que en medio de la contingencia se notaba la falta de planificación. La falta de agua es una constante y tiene que ver con que se puso el carro delante del caballo. En la zona no hay disponibilidad de ese recurso, pero sin embargo se habilitaron barrios y complejos urbanos. También hubo una explosión del uso turístico y recreativo, pero no hay infraestructura prevista para soportar esa carga.

“La cercanía de la ciudad de Mendoza genera una gran atracción sobre este ambiente y lo somete a una alta presión de uso, con acelerados procesos de deterioro evidenciado fundamentalmente por el avance de la desertificación. Entre los impactos y conflictos más importantes se encuentra en primer lugar la urbanización acelerada y no planificada”, explica Elena Abraham, una de las científicas que más ha estudiado el impacto sobre el terreno natural de Mendoza….”Todos ellos se caracterizan por procesos de urbanización no adaptados al ambiente pedemontano, con alto impacto y degradación ambiental, mal uso de los escasos recursos de agua y suelo, destrucción de la vegetación natural, aceleración de la escorrentía y deterioro del paisaje”, agrega. Pero ese avance tiene consecuencias. “A estos impactos generados por la urbanización se suman los incendios provocados por intención o por negligencia, la extracción irracional de áridos, los depósitos a cielo abierto de residuos sólidos urbanos y de escombros, las instalaciones de industrias contaminantes, actividades deportivas inadecuadas y las deficiencias en la aplicación de los marcos legales”, explica la especialista en un paper científico.

El dato político es que la urbanización va a seguir creciendo en sobre el pedemonte. Godoy Cruz, Las Heras y, sobre todo, Luján de Cuyo tienen planes para ganar terreno hacia el Oeste del Gran Mendoza. Tanto, que esperan que Luján sea el municipio más poblado en algunos años por la explosión demográfica que se espera en la zona. Hay quienes aseguran que eso no es “necesariamente negativo” pero que sí hace falta hacerlo de manera organizada planificada. Pero sobre todo respetando el ambiente. En El Challao, por ejemplo, la falta de prevención de las consecuencias que podía tener un incendio (insistimos, un incendio previsible) quedaron demostradas: faltaban picadas cortafuego que prevengan la expansión, vías de acceso a puntos clave y el riesgo se potenció por la cercanía de la vegetación natural crecida con las casas.

La zona ha sido fuertemente impactada. Por años, primó el interés económico al bien común, y la respuesta a las urgencias antes que la planificación.

Una de las claves es que la zona ha sido gobernada por décadas por los lobbies antes que por el Estado. Primaron los intereses económicos a los generales. E incluso la necesidad urgente de antes que la planificación. El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial incluye varios capítulos referentes al pedemonte y su manejo. Pero no es nuevo: ya existe desde la década de los ’80 una comisión específica que no ha tenido valor político y también una ley especial que determina como reserva (no restrictiva del todo) a una porción de la zona. Pero nada de eso tiene vigencia política

“El piedemonte ubicado al oeste del área metropolitana de Mendoza y el piedemonte de Uspallata, en las últimas décadas han sido objeto de un avance no controlado de la urbanización. Aumenta la desertificación y el riesgo aluvional al estar sometida el área a una elevada presión de uso, a lo que se suman los incendios, la extracción irracional de áridos, la presencia de basurales y actividades deportivas inadecuadas, entre otras”, describe el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado por ley, y que determina planes especiales de manejo del área. “El Piedemonte es un gran proveedor de servicios ambientales, en tanto que se comporta como regulador natural de impactos aluvionales. Es un espacio singular ya que cuenta con vistas escénicas de alto valor paisajístico y recreacional, por lo que deberán preservarse sus condiciones físicas naturales, aplicando restricciones de uso, y un modelo de ocupación adecuado a las mismas, en el marco de una estrategia de planificación que minimice los impactos ambientales. Esta área requiere pautas de manejo para preservar su función ambiental minimizando los impactos negativos que actividades no planificadas ejercen sobre el mismo, así como aguas abajo”, describen.

El área tiene como riesgo natural, además de los incendios, los aluviones. La sequía no hace notar por ahora ese peligro, pero está pronosicado que durante el verano las lluvias sean algo más intensas que lo habitual. Sin el "colchón" que otorga la vegetación nativa, ese riesgo se puede potencial.

Los incendios que conmocionaron a Mendoza por la magnitud en realidad no son una sorpresa a nivel ambiental, sino una consecuencia previsible para un ambiente de esas características e impactado negativamente y sin control.