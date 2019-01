Falsas denuncias

"Abuso y silencio. A los 11 años Jesús Romero Colin era acólito (ayudante en la misa) de la iglesia San Agustín de las Cuevas (México DF). Tanto él como su familia mantenían una estrecha relación con los miembros de la iglesia. A nadie le extrañó que Francisco invitara a Jesús Romero Colin a pasar un fin de semana en la casa de descanso que tenía en Buenos Aires...". El título de ese artículo era "El mundo se conmociona. Niño de 11 años asegura haber sido abusado por el papa Francisco (devastador)".

El sitio Chequeado.com le dedicó una entrada para comprobar que era una noticia falsa. ¿Quién difundió esa mentira? La nota fue publicada por el sitio Modo Noticias y replicada en Facebook por la cuenta “Argentinos apoyamos a María Vidal” y “Yo apoyo a Jorge Lanata”, O sea, nadie lo hizo. Y logró su objetivo: adquirir conocimiento público, confundir y enchastrar.

El poder de la falsa denuncia. No son noticia. No es habitual en los medios tomarse el trabajo de parar la pelota, analizarlas y ver qué factores de poder hay detrás de cada falsa denuncia) porque eso le corresponde a la justicia. Ni siquiera hay estadísticas serias. Una denuncia verdadera busca la justicia. Una denuncia falsa busca beneficiar al más poderoso y utiliza la justicia para enchastrar, confundir, imponer una ideología, y de paso, dinero y poder. ¿Es para tanto?



Falsa denuncia y suicidio. Es conocido el caso de Agustín Muñoz, en Bariloche. Tenía 18 años. Se quitó la vida tras ser múltiples escraches en las redes por una falsa acusación de abuso sexual. A los pocos días, una mujer identificada con los pañuelos verdes, en Twitter, escribió este mensaje: "Si para atrapar a más violadores tenemos que cargarnos a unos cuantos "inocentes" (importando un bledo las consecuencias para el pibe) pues lo hacemos y listo. Es un precio que se debe pagar". En Europa entre 2 y 6 de cada 100 denuncias por violencia sexual son falsas y en España, de cada 10 sentencias, 7 son condenas y 3 son absoluciones. En Estados Unidos, con el trabajo del Proyecto Inocencia , el índice de denuncias falsas oscila entre el 20% (si el ADN excluye a un acusado) y el 40% (si se agrega el ADN no concluyente). Bastante.

Aún lo siguen escrachando. El 12 de enero de 2009, la Fiscalía n° 1 de La Plata decidió archivar una causa contra el sacerdote Edgardo Lorenzo, tras comprobar la inexistencia del delito de abuso sexual. La denuncia afirmaba que Lorenzo era el encargado del Hogar "Los Leoncitos", dependiente de Caritas arquidiocesana, donde vivía la víctima. Falso. No era Lorenzo el encargado, sino que un laico de apellido Greco. La denuncia también afirmaba que el menor iba al Colegio Concilio Vaticano II (La Plata). Falso: nunca estudió allí. Diez años después, pese a su inocencia, aún sigue siendo escrachado:





Facturó por una denuncia falsa. En agosto de 2015, en Estados Unidos, el ex monaguillo Daniel Gallagher, más conocido como “Billy Doe” recibió una indemnización de aproximadamente 5 millones de dólares tras una demanda civil hecha contra tres sacerdotes y un profesor de la diócesis de Filadelfia. Un extenso reportaje difundido por la revista Newsweek reveló una serie de falsedades del ex monaguillo Gallagher. El psiquiatra forense Stephen Mechanik, bajo orden judicial, evaluó a Gallagher. Después de una revisión minuciosa de la historia clínica de Gallagher obtenida de 28 instalaciones de rehabilitación de drogas, hospitales, médicos y consejeros que visitó, el psiquiatra detalló que el muchacho que llevó injustamente a la cárcel a los sacerdotes "no siempre era honesto con sus proveedores de servicios médicos". Y el monaguillo denunciante admitió haber mentido y proporcionado “información poco fiable". Por otra parte, la justicia también aportó lo suyo para perjudicar a los denunciados: tres jueces dictaminaron que la jueza de primera instancia en el caso, Teresa Sarmina, abusó de su discreción cuando admitió como prueba contra el sacerdote 21 casos adicionales de abuso sexual que se remonta a 1948, tres años antes de que el clérigo de 64 años naciera. Resultado: los denunciados pasaron unos tres años de cárcel y uno de ellos, el sacerdote Charles Engelhardt, murió en prisión.



"Existen las acusaciones falsas". La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (Survivors Network of those Abused by Priests - SNAP) es una organización estadounidense que apoya a sobrevivientes de abuso sexual cometidos por religiosos. Y reconoció en noviembre de 2017 que “es cierto que acusaciones falsas de abusos sexuales de sacerdotes sí ocurren”. Un año antes, un juez federal sentenció que SNAP hizo declaraciones falsas “negligentemente y con indiferencia imprudente por la verdad” contra el sacerdote Xiu Hui “Joseph” Jiang, acusado de contacto impropio con una adolescente que asistía a la Basílica de St. Louis (EEUU). Esta organización también pidió disculpas "por el daño que las acusaciones falsas pueden causar a los sacerdotes, así como a la Iglesia Católica en su conjunto". Es usual la presencia de ONG como SNAP en las denuncias por abusos contra sacerdotes. ¿Por qué este sincericidio de SNAP? Muy simple: porque logró desprestigiar al padre Xiu Hui Jiang. Sin embargo, este cura fue a la caza de sus cazadores y demandó a las autoridades de SNAP y a los padres de la menor denunciante. Y se encontró con la novedad de que una ex empleada de SNAP ( Gretchen Rachel Hammond) había entablado una demanda contra esa organización, asegurando que SNAP acepta “sobornos” de abogados de demandantes a quienes refiere supuestas víctimas. “SNAP no se enfoca en proteger o ayudar a sobrevivientes. Los explota”, dijo Hammond en su denuncia. Barbara Blaine, presidenta de SNAP, renunció poco después de que se presentara la demanda. Hay organizaciones que se dedican a explotar a sobrevivientes de abusos.



Organizaciones que denuncian y facturan. Daniel, de Granada (España) le escribió al papa Francisco, a Roma, para decirle que había sido víctima de abusos sexuales y violación por parte de Román V, sacerdote de 61 años. Le dijo, inclusive, que Román era "jefe de un clan" integrado por otros dos sacerdotes y un de un profesor de Religión. Al igual que la la falsa denuncia del monaguillo "Billy Doe", en este caso también había recaído contra tres sacerdotes (uno de ellos murió en prisión) y un profesor de Religión. El papa Francisco le respondió diciendo que denunciara los hechos ante la justicia y ante el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández. Le pidió perdón en nombre de la Iglesia y posteriormente le llamó por teléfono. El joven denunciante dijo que era un fiel supernumerario de la prelatura del Opus Dei. La Asociación PRODENI, que defiende los derechos de los niños, se posicionó contra los sacerdotes. En las paredes de la parroquia aparecieron pintadas contra los “pederastas”. La justicia canónica suspendió al padre Román y la justicia civil lo imputó. Toda la prensa siguió el caso día a dia de un modo que daba por hecho que el padre Román era culpable. En tanto, la justicia solo lo había imputado. Y cuando comenzó a investigar se encontró con la sorpresa que el acusador de 24 años -que denunciaba los hechos cuando tenía 14 y 17 años- comenzó a contradecirse y a dar distintas versiones de lo que denunciaba. Entre el combo de las falsas denuncias había una por penetración y había recaído solo en el padre Román: esto derivó en quedar como el único imputado y procesado del grupo. La justicia española se tomó unos 27 meses para resolver el caso: finalmente condenó a “Daniel” a pagar las costas judiciales por su falsa denuncia. A tal punto había sido la dimensión de la mentira que montó que ni siquiera recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo de España. Por esta falsa denuncia, la Asociación Prodeni había solicitado 15 años de cárcel para el padre Román. Los medios españoles llegaron a presentar este casor como “la mayor trama de pederastia eclesial" de España.

Por otra parte, del denunciante sólo se conoce su nombre, Daniel.



"O me pagás o digo que sos un abusador". En Pamplona (España) durante dos años, una red organizada extorsionó a cuatro sacerdotes : les pedían dinero a cambio de no presentar denuncias falsas de pedofilia o abusos sexuales. El caso desgastó a los sacerdotes falsamente denunciados, al punto que se les otorgó un año sabático para recuperarse de esa triste experiencia.

Falsas denuncias. En mayo del 2001, Jorge Scaramellini Guerrero, sacerdote, abogado, doctor en Derecho Canónico, administraba la escuela de la parroquia Santa Catalina de Alejandría y -en las afueras de Corrientes- el colegio "Nuestra Señora de Pompeya", perteneciente a los Padres Capuchinos. Allí advirtió que tres docentes convivían con tres personas casadas. Scaramellini Guerrero pidió la renuncia de los tres (para preservar los principios cristianos) y la respuesta fue negativa. Entonces decidió sacarlas de la institución y el 23 de Abril del 2001 les comunicó su cesantía por cartas-documento . Dos meses después, Scaramellini Guerrero fue denunciado de haber abusado de al menos tres alumnos de la escuela Santa Catalina de Alejandría. Jamás avanzó la denuncia.



En 2010, en Mendoza, el padre Luis Sabarre fue objeto de una falsa denuncia por abuso de una nena de 9 años. La Iglesia investigó y lo declaró inocente. Y la justicia penal también lo investigó y lo declaró inocente. Fue sobreseído en la causa penal. Esta causa armada llegó por parte de la abuela de una alumna de Catecismo de un colegio del barrio Huape II de Luján de Cuyo. Desde el arzobispado admiten que estos hechos en muchos casos desgasta a los sacerdotes, que caen en esta lotería de denuncias falsas y cuando se esclarecen los casos desisten de ir a la Justicia para enjuiciar a los responsables de la falsa denuncia. El artículoo 245 del Código Penal Argentino reprime estos hechos con prisión de 2 meses a 1 año, o multa de $750 a $ 12.500 (monto que se va actualizando). El no presentar la demanda por daños recibidos por la falsa denuncia impide llegar a la verdad, que es saber con pruebas quién está detrás de las falsas denuncias, tal como ocurrió con el caso descripto del cura Xiu Hui Jiang, que resultó ser una organización que se muestra como defensora de las víctimas de abuso para sacar provecho económico de esta particular industria del juicio, que existe: el estadounidense Jeff Anderson ha llevado adelante unas 1.500 demandas contra la Iglesia y ha facturados unos 60 millones de dólares.



Denuncias falsas y con errores. En Irlanda, la Congregacón de los Hermanos Cristianos -surgida en 1802 y con varios colegios en el mundo, entre ellos el cardenal Newman de Buenos Aires- recibieron varias demandas por abuso: una era sobre un caso de ocurrido en 1946, cuando el religioso acusado tenía solo dos años de edad; otro denunciaba un abuso sexual a un niño ocurrido en mayo de 1996, cuando el supuesto violador denunciado llegó a la institución tres meses después; otro miembro de Hermanos Cristianos llegó a recibir 22 acusaciones falsas de abuso sexual y físico: una de esas 22 lo acusaban de abusar de un niño en una pileta en 1967, siendo que esa piscina no se construyó sino hasta 1968. La manipulación de fechas es otro elemento visible en las denuncias falsas, tal como ocurrió en la causa contra el sacerdote Román, para mostrar que la supuesta víctima era menor de edad, entre otros.



Apuntes después de la tormenta. En Argentina y en el mundo no existe una estadística seria que sirva de referencia para monitorear las falsas denuncias y el daño que deja. El concepto "presunto abuso" o "presunto caso de abuso" casi no lo usa el periodismo. Eso alimenta la idea de culpabilidad. También es verdad que hasta la puesta en marcha de la "tolerancia cero" por parte de Jorge Bergoglio, la iglesia no fue la que más contribuyó a esclarecer los casos de abuso contra esa institución. Por la gravedad del delito es correcto que la justicia actúe con celeridad cuando hay una denuncia. Sin embargo, a esta altura y con la experiencia en el país y en el mundo de que las falsas denuncias tienen un modus operandi y en muchos casos, hasta un fin económico, y que ha generado suicidios y años de prisión de inocentes, los protocolos deberían prever filtros para las falsas denuncias. Y además es hora de que la Justicia avance contra esta maquinaria y contra los que están detrás de esto, tal como pasó con las ONG Prodeni (España) y SNAP (Estados Unidos). Una declaración atribuida al padre Román describe el estado de situación de un cura católico:



“Los sacerdotes somos un blanco fácil. Basta lo que diga alguien, sin pruebas, para que uno esté totalmente cazado. Se tiene que llegar a un justo equilibrio entre la tolerancia cero que propone el Vaticano, las medidas cautelares y la presunción de inocencia de los sacerdotes. Y es que entre estos tres elementos hay un desequilibrio que se pone muy de manifiesto cuando las pruebas no son contundentes o cuando el sacerdote resulta absuelto".