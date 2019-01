El "dedazo" y los operadores mágicos están devaluados

Uno de los cambios que han operado en la política argentina en los últimos años ha sido que la coalición que ahora está en el poder no es verticalista ni autoritaria. La mesa chica no funciona a fuerza de imposiciones y por eso, a pesar de este viernes lleno de operaciones y versiones diversas, al final quedó todo igual. De Marchi ratificó su candidatura a gobernador a pesar del enojo radical y Macri no le impuso a Cornejo que unifique los comicios para mejorar sus chances de reelección. El dato: desde el seno del cornejismo dijeron que podría ser "inevitable" que el gobernador termine como candidato a diputado nacional.