Cornejo busca otro golpe de impacto a nivel nacional

Mauricio Macri y Alfredo Cornejo ni se hablaron esta semana. Y eso que motivos no faltaron. A decir verdad, nada hacer pensar por estos días que la relación entre ambos se haya enfriado aún más de lo que está, como consecuencia de una nueva disputa por los aumentos de gas que el presidente se vio obligado a revisar por una fuerte presión opositora y por las críticas públicas del radicalismo también.

El gobernador mendocino sabe, a esta altura de la gestión de Cambiemos, que si algo no cambiará serán los modos de conducción política del presidente.

“ El Gobierno no entiende que existe una sistema democrático para la toma decisiones. Para ellos algunas cosas son normales, como por ejemplo, que el gas hay que pagarlo por lo que vale y aparte salen todos muy convencidos a decirlo. Como concepto no está mal. Pero eso choca con la realidad: hace dos años y medio el millón de BTU ( la unidad de medida del gas) estaba a cinco centavos de dólar. Hoy está a cinco dólares. Y la gente pagó ese aumento. No entienden que tiene que haber moderación”, fue uno de los argumentos que se escucharon, el martes, cuando Cornejo ya estaba decidido a presentar su propuesta para que sea el Estado quien asuma la mitad de los aumentos para compensar lo que las empresas perdieron como consecuencia de la devaluación.

A esa altura de los acontecimientos en Mendoza ya manejaban un dato increíble sobre el tema: Javier Iguacel, el secretario de Energía, anunció el viernes 5 el traspaso a los usuarios de la pérdida de las productoras de gas supuestamente para anticiparse a una posible difusión pública de la medida por parte del kirchnerismo.

En medio de las repercusiones, las denuncias judiciales y del malestar social por los nuevos aumentos, el gobernador mendocino escuchó de boca de funcionarios nacionales que la medida efectivamente estaba en estudio. Pero que no había decisión de sacarla todavía.

¿Qué sucedió entonces? Iguacel buscó anticiparse a los acontecimientos, alertado de que la resolución se había filtrado a través del Enargas (por el accionar de algunos empleados de la gestión anterior que todavía trabajan allí) y que una versión de la misma ya había comenzado a filtrarse en las redes sociales manejadas por dirigentes cercanos a Cristina Kirchner. O sea, el secretario de Energía habría tratado de primerearlos.

La versión puede sonar extraña, aunque no tanto en un gobierno nacional que ya ha demostrado los desbarajustes de coordinación entre ministros del gabinete.

Como sea, Cornejo logró instalarse otra vez en Buenos Aires como un referente del oficialismo crítico y con cierta cuota de sensatez ante el desconcierto. Los mismo que en la pelea anterior con Macri por las tarifas del gas, ocurrida en abril, cuando el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, anticipaba aumentos fuertes para el invierno y finalmente debió adoptar un sistema de prorrateo para alivianar el impacto en las boletas.

Se viene ahora otra jugada fuerte que apunta a generar ruido. El gobernador, a su vez como presidente del Comité nacional de la UCR, está terminando de redactar su propuesta para que todos los jueces del país paguen el Impuesto a las Ganancias.

La novedad surgió este sábado, cuando algunos referentes radicales (los jefes de bloque en el Congreso, por ejemplo) recibieron el paper desde Mendoza de que, en la reunión que la UCR mantendrá los próximos días viernes y sábado en Buenos Aires, Cornejo está dispuesto a presentar su propuesta para terminar con este privilegios que también abarca a los empleados del Poder Judicial.

Para tomar un ejemplo: en la actualidad, dentro de la Justicia mendocina, entere los miles de empleados y magistrados, solo tres jueces pagan Ganancias. Dos juezas recientemente ingresadas y el flamante ministro de la Suprema Corte, Dalmiro Garay.

Lo que está pensando el gobernador es que esa discusión se de en el debate del proyecto de Presupuesto 2019 que ya está en la Cámara de Diputados a instancias del bloque de la UCR para lograr un impacto no menor en la recaudación de impuestos de alrededor de $6.000 millones para el año que viene.

La jugada es arriesgada. La disputa de Elisa Carrió con el presidente por el funcionamiento de la Justicia no le da el mejor contexto al planteo. Tampoco el temor del peronismo ante el avance de varios jueces federales sobre sus principales referentes que están siendo investigados por corrupción.

Pero Cornejo sabe que cuenta con dos puntos a favor. Uno de ellos, la posición del nuevo presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien considera que no hay ninguna razón para que los jueces ( ni ningún otro ciudadano ) se exceptúe del pago de un impuesto.

Y la otra, la apuesta central del presidente de los radicales, es que sabe que una medida de este tipo tiene un impacto positivo fenomenal en la opinión pública.