Aportes en pos de la laicidad

Aprovecho la presente oportunidad a los fines de expresar mis pareceres respecto de la Laicidad en la Educación, en este caso Universitaria, que a partir de lo acontecido el pasado 29 de Agosto se ha expuesto en grado sumo (afortunadamente), en el marco de lo decidido por la Asamblea de Interfacultades de la UNCuyo, en el contexto de un plan de lucha por la Educación Pública, al retirar una imagen religiosa sita en la rotonda de entrada de dicha universidad.

En dicho contexto considero a la Universidad Pública, como lo es la UNCuyo, como pública y laica. Este juicio lo afinco como tal, ya que su Estatuto lo establece claramente en su art. 1°, parágrafo II° al decir: “Es una Universidad Nacional que ejerce su autonomía y autarquía con responsabilidad social, comprometida con la educación como bien público, gratuito y laico, como derecho humano y como obligación del Estado……”. Asimismo el artículo 2° del mismo cuerpo normativo también en su II párrafo dice “Asume la educación como bien público, gratuito y laico, como derecho humano …..”.

Ahora entiendo como laico la definición de dicho vocablo determinado por la real academia española que dicta lo siguiente: “Laico, ca: Del lat. Tardío laĭcus, y este del gr. λαϊκός laïkós; propiamente “del pueblo”. 2. adj. Independiente de cualquier organización o confesión religiosa”.

A lo antedicho hay que sumarle que la República Argentina es un Estado No Confesional, que respeta la Libertad de Credos sin tomar como propio ninguno en particular, decidiendo solamente sostener económicamente a la Religión Católica, situación irrita, por cierto que denosta la Igualdad de Credos.

Lo expuesto sirve de base a los fines de sostener mi posición de que los símbolos religiosos, partidarios, etc que representan el sentir o las convicciones de una parte de la comunidad no pueden estar presentes en los ámbitos públicos (espacios verdes, salones, pasillos, despachos de funcionarios, cursos, etc), en razón de que los mismos justamente contienen a la totalidad de los miembros sin que ningún sector en particular se deba apropiar de ellos. Esto no impide por ende que los miembros de las distintas partes (religiones, partidos políticos, agrupaciones, etc) no puedan hacer ostentación de dichos símbolos en forma particular los religiosos, y en la propalación de sus ideologías los referidos a Partidos Políticos o agrupaciones estudiantiles, ya que dicha actividad, convencido estoy, se trata, en nuestra Democracia, de un Derecho Humano inalienable.

Se alega desde los sectores católicos que la presencia de símbolos religiosos obedece a “costumbres” o “cultura” que encuentra su origen en el caso de la Universidad desde la creación de la misma en el Medioevo, motivo por el cual es propio de la misma, es coetáneo a su creación. Sin desconocer que la religión fue importante en el inicio de la Universidad, ello ocurrió hace más de un siglo, en ese lapso sucedieron transformaciones de suma importancia en el mundo y en la República Argentina. En al ámbito Universitario Argentino fue determinante el proceso que se inició en Córdoba en 1918, en la Universidad Nacional con asiento en la capital de dicha provincia, al plantear los estudiantes y parte del profesorado el “despegarse” de la enseñanza escolástica vinculada a los dogmas eclesiásticos provenientes de verdades reveladas, totalmente contrarias al método científico. De esa manera se separó la religión de la enseñanza pública para la posteridad rompiendo con una “Costumbre” o “Cultura” que se llevaba hasta ese entonces.

El hecho que otrora hubiera sido una costumbre, no significa que nuestra sociedad no haya evolucionado hacia posiciones vinculadas con la distinción entre creencias y lo público, hacia posiciones en donde prime la tolerancia y el respecto a ultranza en los derechos personales, sin que eso signifique imponer a “todos” en los espacios comunes las convicciones de algunos, aunque esos “algunos” sean mayoría. En este acápite, convencido me encuentro que es muy importante destacar que el símbolo impuesto en los espacios comunes es institucional, se encuentra mas allá de las personas.

En la Res Pública Democrática que debemos construir, necesariamente debe estar preñada por la inexistencia de privilegios por parte del Estado para con cualquier credo religioso, partidario o personal. El Estado Laico, o la Laicidad implica necesariamente a la Libertad de Conciencia, a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La existencia, repito, de privilegios confesionales o de partido, definitivamente degradan la Educación Pública, a una “hojarasca panfletaria”, que nada aporta al progreso y a la virtud, entendida esta como la permanente actitud en pos de la consecución de la verdad y la justicia.

Como corolario de lo desarrollado considero, que el presente debate debe transcurrir dentro de los carriles de la institucionalidad, con la participación de toda la comunidad, en este caso universitaria de la UNCuyo, en el marco de lo que prescribe la norma, todo dentro de la ley nada fuera de ella, es por ello que veo con mucho agrado la convocatoria a una comisión especial realizada por el Rector de la UNCuyo, con el objeto de recibir las distintas propuestas, tanto de los claustros, como de entidades intermedias, como colectivos comprometidos con la problemática, a los fines de lograr una interpretación desfanatizada de la norma, respetando el ejercicio de las libertades individuales.