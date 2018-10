¿Ah, no te vas? ¡Te saco yo y a patadas!

Voy a contarles en esta columna un relato que dejó plasmado mi amigo Raúl en su muro de Facebook. Esto le pasó a pocos metros de su casa, y como somos vecinos, a pocos metros de la mía. Yo ese día, a esa hora, iba caminando a media cuadra del hecho en cuestión, y me percaté que veredas más allá habían discusiones, algo así como una situación arrebatada. Como casi siempre, porque uno anda apurado, porque piensa en mil cosas, y porque ya estamos como adormecidos en lo que se refiere a mirar al otro -bueno en realidad nos encanta mirar, juzgar, curiosear al otro, pero no preocuparnos por él-; no le presté atención. Me fijé un poco de lejos, no entendí que pasaba, y solo pensé: “otra vez, gente peleándose”. Y seguí caminando. Al rato, vi el posteo de Raúl, me sorprendí y también me amargué. Lo que cuenta mi amigo es lo siguiente:

No voy a entrar en el debate sobre el Código de Faltas. No se trata esta columna de un espacio para ponernos a discutir si “código de faltas sí” o “código de faltas no”. No son malas las normas de convivencia, pero su modo de aplicación puede transformarlas en algo terrible. El cuestionamiento que me hago y nos hago, a partir de esta vivencia relatada, no tiene que ver con el cumplimiento de una norma, sino con la tristísima pérdida de la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro ser puede sentir.

Me quedé impactado y me comuniqué con mi amigo. “La discusión, y el maltrato, me dejaron tiritando. Los forcejeos, lo brusco, el llanto. ‘¡No me pueden agarrar así! ¡No son policías! ¡No me pueden llevar! ¡Mirá cómo llora el nene!’, me decía Tomás. Me puse mal y metí en mi casa a ese papá y a ese niño, pero también me daban pena los preventores. Todo era horrible”, me contaba Raúl cuando lo llamé.

Todo bien. Hay una ley, hay que hacerla cumplir. Pero... ¿en qué momento hacer cumplir una regla se identifica con la falta de humanidad? Vuelvo a decir: yo no voy a escribir contra el Código de Faltas, sino subrayar este enamoramiento hacia el abuso de poder del que estamos casi todos prendados. La prepotencia con la que nos manejamos cotidianamente es pavorosa. Esta tendencia a insultar, a humillar, a dirigirnos como “patrón de estancia” al que está en una situación más vulnerable (social, laboral, legal)… ¿podrá alguna vez comenzar a trabajarse en nuestra sociedad? El poder no está hecho ni otorgado para florearse o para amedrentar, sino para ejercerlo con mesura, con responsabilidad, y con la capacidad de adecuación a un caso concreto. ¡Con lógica! ¿Acaso el poder de policía se ejerce con la misma fuerza y potencia frente a un tiroteo que frente a un hurto de caramelos en el quiosco?

Lamentablemente, hay miles de ejemplos históricos y actuales de casos de abuso de autoridad en los que hay funcionarios que humillan, denigran, maltratan, golpean, hieren a sujetos que están en una situación desigual. Este es uno más, en donde la desproporción del trato a la persona con respecto a la actividad a reprender era patente. Mi pregunta es: ¿Cuando se educa el poder de policía, cuando se instruye a un funcionario sobre sus obligaciones y facultades, se le enseña también la manera de proceder? Y más importante...

¿Hemos olvidado los principios básicos de humanidad y fraternidad que merece cualquier persona? ¿Podremos educar a las nuevas generaciones en la empatía? Ojalá que sí.