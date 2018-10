A la indolencia judicial no le afecta el que dirán

{ Maridaje } Para musicalizar la lectura de esta columna te propongo Traveling music, de The Silkroad Ensemble

Se podrá decir, y con razón, que en este país nunca nos aburrimos, que todos los días hay noticias que sepultan implacablemente a las anteriores, que saltan liebres por todos lados y que cambia-todo-cambia, como cantaba Mercedes Sosa. Pero no. En esencia, las virtudes y defectos, lo blanco y lo negro, persisten. Nos definen. Y en esos claroscuros, emerge con voz propia el universo de la justicia, esa caja de Pandora que no deja de sorprender con su particular endogamia.

Esa percepción crítica acerca de la Justicia está innegablemente instalada en la sociedad argentina. Con hechos concretos o por efectos colaterales, quien más quien menos, tiene opinión formada sobre este cuestionado poder.

Según el Estudio de Opinión Pública sobre la Justicia en la Argentina, El 76% de los argentinos desconfía de la Justicia más que de los poderes Ejecutivo y Judicial. Entre los principales argumentos, los consultados esgrimen el no acatamiento de la ley, la corrupción, la lentitud en la resolución de las causas y la falta de equidad.

Mayor eficacia y transparencia son las demandas más reiteradas hacia este poder que es autoconsciente -y sin disimulo- de su propia burbuja pero que a su vez cuenta con fuertes antídotos para sostener su status quo.

Otros capítulos que marcan el divorcio de la gente y la Justicia: la cercanía entre la Corte y el poder político, la manera en que se designan los jueces, la legislación desactualizada, la falta de capacitación o idoneidad de algunos jueces, la falta de recursos en general, el modo de remoción de jueces y sus altos sueldos.

Lo significativo es que esta encuesta, que podría ser de hoy y en realidad es del año pasado, da similar resultado que otras que se hicieron este año y que revelen que la valoración negativa trepó veinte puntos entre noviembre de 2017 y abril de 2018.

A punto tal llega la sensación de desprotección jurídica que 8 de cada 10 consultados expresó sentirse poco o nada protegido por la entidad Judicial.

Sobran ejemplos de que la casa no está en orden en ese poderoso poder. Lejos quedaron los tiempos en que los ojos ciudadanos no se posaban en ellos, los anticuerpos mediáticos funcionaban a la perfección y no existían las molestas redes sociales para escrachar a fiscales viajeros, revelar encuentros clandestinos o poner en cuestión el manejo de causas resonantes.

Seguramente las encuestas, siempre tan denostadas o valiosas según a quién afecten o beneficien, no les quiten el sueño a los miembros de la inefable familia judicial, pero algo está a la vista: ya no hablan sólo por sus sentencias. Hablan por su inoperancia, su falta de empatía social y sus escandalosos privilegios (por caso, eximirlos de pagar Ganancias significó en 2018 que el Estado no percibiera $7.337 millones).

En esta lógica de sondear los humores de la gente, algo podrán acreditar torpemente a su favor hijos, padres y entenados del mundo de la Justicia: en todas las encuestas la mayor preocupación de los argentinos sigue siendo por lejos la inflación. Como si en la Argentina no todo tuviera que ver con todo.

Entre los tantos F5 de reinicio (y reinvención) que requiere el país, la Justicia se debe uno urgente. El imprescindible, podría decirse, para que el caballo pase a estar donde corresponde: delante del carro.

#LaDataFlora

En el primer semestre del año se editaron 3 millones de ejemplares menos que en igual período de 2017: 25 millones versus 22 millones. En 2016 había sido de 32,8 millones. De los 13.957 títulos editados en 2018, el 83% corresponde a versiones en papel y el 17% a soporte digital. Según libreros y editoriales, las ventas cayeron al menos 25% en los últimos dos años. Fuente: Cámara Argentina del Libro (CAL).

#ElResaltador

Lo que no quieren oír

"Para mí ese es otro peligro de la corrección política, este miedo de hacerle daño a otro. ¡Pero yo quiero hacer daño en cierta forma! Quiero generar shock. Es la única forma de mover a la gente. No me gusta mucho George Orwell, muchas veces peca de simplista, pero dijo algo maravilloso al respecto en su prólogo a Rebelión en la granja: 'La verdadera libertad es la libertad de decirles a los demás lo que no quieren oír'. La libertad no consiste solo en dar buenas noticias. Es terrible cómo se combinan los intereses de las autoridades y de los fanáticos políticamente correctos para prohibir lastimar, traumatizar".

{ Slavoj Zizek, filósofo esloveno, en Perfil }

#Lecturas

1988. El fin de la ilusión, de Martín Zariello (Sudamericana, 192 páginas, $399)

Una semblanza divertida y reflexiva sobre 1988, un año bisagra en el rock nacional y en la vida cultural, política y social del país. Como un rompecabezas, piezas aparentemente inconexas con los rostros de Alfonsín, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Carlos Monzón, Cerati, Los Redonditos, Fito Páez, Alberto Olmedo, Rico & Seineldín y hasta Ricardo Piglia y Jorge Asís forman la trama de un año que, a tres décadas, pide urgente una revisión que soslaye las trampas de la nostalgia. Zariello pone su lupa pop en el paisaje agridulce de ese año bisagra. El año en que -recién acaba de morir Luca- mueren Federico Moura y Miguel Abuelo, el primer gobierno del retorno democrático entra en crisis y con él, el sueño entero de una generación parece desvanecerse.

#Tuiteado

volviendo a la practica del errorismo de estado, marcha atras con el retroactivo posdrvaluatorio del gas. En fin... , — carlos burgueño (@cburgueno) 10 de octubre de 2018