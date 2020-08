The Roots: el secreto mejor guardado del hip hop

Esta semana nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de Malik Abdul Basit, más conocido como Malik B. El músico de 47 años fue uno de los fundadores de The Roots, la banda que logró darle un giro vertiginoso a la escena del hip hop a pura renovación estilística.

Con más de tres décadas sobre los escenarios, doce discos de estudios y varias colaboraciones como banda estable de artistas de la talla de Erykah Badu, John Legend, Betty Wright y Elvis Costello, entre otros, los nacidos en Filadelfia supieron imponer su propia lectura de la música negra. Ritmos tribales, bases de blues, soul, jazz y, sobre todo, un hip hop artesanal como marca registrada.

Seguramente la unión que sellaron con el exitoso comediante norteamericano Jimmy Fallon fue la de mayor trascendencia mediática. Desde 2009, el grupo se sumó al staff permanente de sus programas: Late Night with Jimmy Fallon, entre 2009 y el 2014, yThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon, desde 2014 hasta hoy.

Pero la verdadera revolución de The Roots radica en su visión y transformación del hip hop. Muchos piensan que la única esencia del género reside en la simplicidad de la fórmula MC (vocalista) + DJ (mezcla las bases). Sin embargo, sin dejar la alquimia de los sampler, lograron dejarse llevar por la magia de la música interpretada con instrumentos reales: el ritmo conducido por un bajo y una batería, en las guitarras, los teclados, los vientos y la percusión.

Malik B.

Los orígenes

1987, año crucial para la historia del hip hop. Se edita "Criminal Minded" de KRS-One y "Yo! Bum rush The Show", el debut de Public Enemy. Ese mismo año surge el germen del grupo al coincidir como alumnos en el Philadelphia High School For Creative And Performing Arts el MC Tariq Trotter, más conocido por Black Thought; Ahmir Thompson, alias ?uestlove; y Malik Abdul Basit, que actuó bajo el nombre de Malik B. El núcleo fundacional de The Roots.

Desde un comienzo deciden enfrentar el desierto de lo real, frente a ese poblado universo imaginario del hip hop donde en general las temáticas giraban entorno a las fiestas, mujeres, autos de lujo, joyas, pandillas, armas y drogas. El propio grupo es consciente de esta situación: "La gente necesita perfiles identificables. Jay-Z es el chico malo que se vuelve bueno; Eminem está loco y 50 Cent es un gangsta. Todos arquetipos que no corresponden a la realidad", declaraba sobre el universo conceptual del género Black Thought.

Conexión literaria

Pero sin lugar a dudas uno de sus mayores aportes fue en el campo de la intelectualidad y la reflexión política filosófica. La gran obra de The Roots es recorrida por un claro síndrome literario. Una discografía en la que abundan los títulos extraídos de libros: "Things Fall Apart", novela del nigeriano Chinua Achebe, "The TippingPoint", un libro de Malcolm Gladwell, "Rising Down", inspirado en un ensayo de William T. Vollmann. Su disco "Undun" (2011) es el novelesco retrato de un personaje imaginario inmerso en el mundo del crimen, con gran conexión al "American Gangster" de Ridley Scott e incluso con las historias de Spikee Lee.

La raíz discográfica

En 1993 se edita su primer disco "Organix", que pasó prácticamente desapercibido. Dos años más tarde llega "Do You Want More?!!!??!" (1995), trabajo en el cual toman claramente partido por el jazz-rap que incluye, además, las primeras colaboraciones importantes de Cassandra Wilson o la jazz poetess Ursula Rucker. Una línea que mantendrán en su siguiente trabajo, el magistral "Illadelph Halflife" (1996) , que al mismo tiempo intensificó su lado sociopolítico de un grupo siempre comprometido con la realidad. En este trabajo contarán nuevamente con grandes invitados como los jazzmen Steve Coleman y David Murray.

A mediados de los noventa se produce la explosión del neo soul con artistas como Erykah Badu, D´Angelo y Q-Tip. Ellos no quedan ajenos a la nueva escena, y así es como llega el disco a partir del cual se puede hablar de un antes y un después en su carrera: "Things Fall Apart" (1999), lleno de excelentes invitados y con un hit como "You Got Me", en la voz de Badu, que le valió el Grammy al mejor tema de un dúo. Un disco que solo puede surgir de la cabeza de alguien que escucha por igual a Public Enemy y De La Soul.

Así la nueva década los encontró convertidos en uno de los grupos más prestigiosos de la historia del hip hop, con gran aceptación, tanto en la escena del soul como la del rock. Publican "Phrenology" (2002), título que hace referencia a una seudo ciencia que estudia la forma de las cabezas para determinar la inteligencia de las personas con un claro trasfondo racista.

Un retrato del joven Malcolm X ilustra la portada de "The Tipping Point" (2004), quizás su disco más comercial.

Pero también es tiempo de discos más oscuros, reflexivos, combativos y politizados: "Game Theory" (2006), grabado con un nuevo productor discográfico, el mítico Russell Simmons, el mismo que editó las obras maestras de Public Enemy o Beastie Boys; y "Rising Down" (2008), el más rabioso de todos.

En el 2010 publican con un mes de distancia "How I Got Over", un saludo de esperanza al inicio de la era Barack Obama; y "Wake Up".

A finales del 2011 lanzan "Undun", una obra conceptual que los lleva definitivamente al lugar de los grandes. Un disco que suena clásico sin renunciar a la exploración. Un álbum que se adentra en el mundo del crimen callejero a través de un personaje ficticio que eligió recorrer el camino equivocado. Una obra luminosa y llena de ideas brillantes.

Finalmente, en 2014 publican “And Then You Shoot Your Cousin”, su último disco hasta el momento. En tan solo media hora presentan un espiral descendente del rap. Una visión brutalmente sombría de una norteamérica en decadencia.

Claramente, en tiempos donde la música urbana (sea rap, hip hop, reggaeton, trap, etc) es el gran exponente actual de la industria musical a nivel mundial, es interesante no perder de vista aquellos que sumaron versatilidad a un género que hoy marca tendencia. The Roots nació del hip hop, pero tomaron posesión del gran abanico de sonidos, texturas y visiones que representa la cultura negra. Esa exploración los llevó a transformarse en uno de los exponentes más importantes del género, pero también en la mejor banda acompañante del mundo.