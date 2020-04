Imágenes que incomodan y la necesidad de predicar con el ejemplo

No hay dudas de que la pandemia del coronavirus es algo que nadie esperaba y que el mundo no estaba preparado para hacerle frente. Por eso es tan importante que los dirigentes estén a la altura de las circunstancias y bajen un mensaje claro a la ciudadanía para juntos poder salir adelante. Así como es importante destacar imágenes de políticos rivales juntos en la misma fotografía mostrando unidad más allá de las diferencias, hay otras fotos que no pueden dejar de cuestionarse. Ese es el caso del recorrido en helicóptero del hijo del gobernador Rodolfo Suarez o la recorrida en grupo de legisladores del PJ por supermercados para controlar precios.

Hoy más que nunca esos detalles deben cuidarse. Si se le está pidiendo a la ciudadanía que se quede en casa y que no salga si no es necesario, lo mismo deben hacer los responsables del Estado. Se exige cumplir el distanciamiento social, pero luego vemos imágenes de los diputados nacionales Alejandro Bermejo y Marisa Uceda junto a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el intendente de Maipú controlando todos junto a personal de AFIP los precios de los supermercados.

Lo mismo ocurre con la foto que compartió el hijo del gobernador Rodolfo Suarez volando en helicóptero en tiempos de cuarentena obligatoria. Todos los días se repite el mensaje de la importancia de quedarse en casa, evitar salir a la calle solo para lo imprescindible y el riesgo de ser sancionado si alguien sale sin justificación.

? Mendoza: El hijo del gobernador Rodolfo Suárez sobrevoló la ciudad en un helicóptero en plena #CuarentenaObligatoria.



Gastón Suárez Duek subió la foto a una red social y luego la eliminó pic.twitter.com/N0D3DOAL8g — C5N (@C5N) March 28, 2020

En ese sentido, que Gastón Suarez Duek se muestre en Instagram recorriendo Mendoza desde el aire genera una sensación de desigualdad ante la normativa vigente. En la provincia 2500 personas han sido imputadas por circular por las calles sin estar exceptuados de cumplir con el aislamiento obligatorio, pero difícilmente el hijo del gobernador pueda explicar qué urgencia lo llevó a subir a un helicóptero.

La normativa rige para todos y es necesario respetarla. En los últimos meses hubo muchos gestos simbólicos positivos que refuerzan el mensaje. Reuniones virtuales, conferencias de prensa a través de sistemas digitales e incluso sesiones legislativas a través de videoconferencia. Ese es el camino.