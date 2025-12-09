Oficializan la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso

El Poder Ejecutivo nacional convocó formalmente al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias a celebrarse entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025. La medida fue establecida mediante el Decreto N.º [número no especificado], firmado por el Presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni , y publicado este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El decreto se fundamenta en las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional. El artículo 63 faculta al Presidente a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, mientras que el artículo 99, en su inciso 9, establece la competencia para hacer uso de esa prerrogativa con un temario específico.

El texto oficial establece que la convocatoria tendrá lugar desde el 10 hasta el 30 de diciembre inclusive, en el marco de una extensión temporal habilitada para la deliberación parlamentaria fuera del período ordinario, que culminó el 30 de noviembre.

El Decreto detalla que los asuntos a tratar durante este período especial figuran en un anexo técnico identificado como IF-2025-135305231-APN-JGM, el cual forma parte integral del acto administrativo. Dicho documento no fue incluido en la publicación impresa del Boletín Oficial, pero puede consultarse en su versión electrónica, disponible en el sitio web oficial www.boletinoficial.gob.ar .

Como es habitual en este tipo de convocatorias, los legisladores solo podrán tratar aquellos temas expresamente enumerados por el Ejecutivo.

La disposición ya fue comunicada a las autoridades del Congreso, quienes deberán organizar la agenda de sesiones para los veinte días hábiles que comprende el llamado. El reglamento interno del Parlamento y los mecanismos habituales de funcionamiento legislativo rigen durante este período extraordinario.

A través de este instrumento, el Gobierno nacional busca avanzar con el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias antes del cierre del año legislativo. La convocatoria a sesiones extraordinarias es un recurso que el Poder Ejecutivo puede utilizar cuando considera que existen temas que requieren tratamiento urgente o no pudieron abordarse durante el período ordinario.

La Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete de Ministros participaron en la elaboración del decreto, cuya instrumentación fue confiada a la Dirección Nacional del Registro Oficial. El decreto ya se encuentra archivado conforme al procedimiento administrativo vigente.

Desde la publicación de la medida, se espera que los bloques parlamentarios analicen el temario propuesto por el Ejecutivo y definan su postura frente a cada uno de los puntos que integran la convocatoria.