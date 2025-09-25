OD Knock: el juego de terror fotorealista que Kojima prometió con P.T. y ahora hace Realidad

OD Knock lleva el terror interactivo a nuevas alturas con un fotorealismo impresionante, combinando la visión de Kojima y Jordan Peele en una experiencia única.

Una nueva era del terror fotorealista: OD Knock de Kojima Productions utiliza Unreal Engine 5 para crear una atmósfera opresiva y surrealista, llevando el terror psicológico a nuevas alturas.

El tan esperado OD Knock de Kojima Productions ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del terror, y el reciente tráiler ha dejado claro que Hideo Kojima ha superado las barreras del terror fotorealista. Con este proyecto, Kojima se propone cumplir lo que P.T. no logró: ofrecer una experiencia inmersiva y perturbadora a través de un nivel de detalle visual que no tiene precedentes en la industria.

El tráiler de OD Knock muestra una propuesta visual que claramente evoca la atmósfera opresiva y surrealista de P.T., el proyecto cancelado de Kojima para Silent Hills. Sin embargo, este nuevo juego lleva el fotorealismo al siguiente nivel, utilizando el potente Unreal Engine 5 para lograr detalles que parecen sacados de una pesadilla vívida. El avance inicia con una protagonista encendiendo velas en una habitación inquietante, con extraños ruidos y una figura oscura que se manifiesta ante el jugador, lo que refuerza la sensación de un terror psicológico inminente.

La unión de Hideo Kojima con Jordan Peele promete redefinir el género con una narrativa interactiva, personajes inquietantes y una experiencia inmersiva sin precedentes.

Un toque cinematográfico de terror OD Knock no es solo una obra visualmente impresionante, sino que también cuenta con una narrativa cinematográfica, apoyada por la colaboración con Jordan Peele, director de exitosos thrillers psicológicos como Us y Get Out. Esta colaboración promete una atmósfera de tensión constante, en la que el terror no se limita a los sustos, sino que se infiltra en la psicología del jugador.

El director Hideo Kojima ha dejado claro que OD Knock es una experiencia completamente nueva, con avances técnicos que reconfiguran la manera en que los jugadores interactúan con el mundo del juego. Desde la infraestructura hasta las físicas avanzadas que permiten una mayor inmersión, OD Knock busca ofrecer mucho más que un juego de terror convencional.