Walmart desploma el precio de este Smart TV Vizio y todos lo están comprando

El supermercado tiene una oferta única que incluye lo mejor de la tecnología y envío rápido gratuito.

Walmart redujo el precio del smart TV VIZIO de 40 pulgadas. Ahora puedes conseguirlo en su página web por tan solo $138, gracias al descuento de $31.50 que ofrece el supermercado. Pero tienes que darte prisa porque ya se han realizado más de 100 compras en las últimas horas y podría acabarse el stock en cualquier momento.

Walmart escribió: “Para los que aprecian las pequeñas cosas. Descubra la claridad en Full HD, contraste vívido y color con Full Array led Backlight y ajuste activo de píxeles. Además, disfruta de acceso instantáneo a aplicaciones integradas, canales gratuitos y una pantalla de inicio personalizable con VIZIO Home, así como soporte para auriculares Bluetooth para escuchar sin interrupciones”.

¿Por qué deberías comprar este smart TV? smart tv, walmart La oferta de Walmart que vas a querer aprovechar. Archivo. Una característica a destacar de este smart TV es que ofrece entretenimiento sin fin. Disfrute de acceso instantáneo a la mejor selección de aplicaciones integradas de los servicios de transmisión de nivel superior y explore nuevas aplicaciones a medida que se agregan automáticamente con VIZIO OS incorporado.

También ofrece una calidad de imagen única porque Full HD brinda un paso adelante en claridad desde HD con un contraste más rico y un color realista logrado con Full Array led Backlight y ajustado a un nivel granular con Active Pixel Tuning. Y si eres un gamer, se activa el modo automático de baja latencia y el menú de juegos.