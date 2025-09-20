Viral: le diagnosticaron una infección por este síntoma común pero tenía cáncer

La mujer de este caso viral gastó todos sus ahorros en un tratamiento y busca una alternativa en Alemania.

Esta es la historia detrás de un caso viral.

Una infección urinaria se transformó en el peor final para Laura Nixon, la protagonista de esta historia viral. Acudió al médico varias veces pero nunca imaginó que se encontraría un diagnóstico tan devastador que pone en riesgo su vida. Ahora viajó a Alemania para buscar una terapia alternativa.

Conocé esta historia real viral Todo comenzó con fuertes dolores abdominales. Ante la intensidad de los mismos, Laura asistió a una consulta médica. Sin embargo, allí le diagnosticaron una infección urinaria común y le recetaron antibióticos. Pero el dolor no cedía y tuvo que volver a visitar el hospital.

Estos consejos son ideales para aliviar el dolor estomacal Foto: Shutterstock Esta historia viral comenzó por un fuerte dolor abdominal. Archivo.

Un dato no menor es que Laura había sido diagnosticada con colitis ulcerosa y tenía antecedentes de una operación vesícula. Por eso su estado de salud la preocupaba. Ella pensó que los profesionales de la salud estarían atentos a cualquier síntoma extraño, pero se equivocó.

Rendida frente a la situación dejó de asistir al hospital y tuvo una última visita antes de realizar un viaje familiar. Le pidieron estudios urgentes y a las horas recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas en estado 4. Según los médicos, solamente tenía 5 años de esperanza de vida.