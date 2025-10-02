Vinagre con bicarbonato: cómo combatir la humedad en paredes

Un truco de limpieza sencillo para eliminar los hongos y la humedad de las paredes sin gastar dinero de más.

El vinagre y el bicarbonato previenen los hongos y la humedad. Foto: Shutterstock

La humedad puede convertirse en un gran problema en los hogares si no podemos prevenir que siga esparciéndose. Además de generar malos olores y problemas respiratorios, hace que los lugares luzcan feos o envejecidos. Por suerte, podemos aplicar algunas técnicas que combinan limpieza y protección.

Entre estas, encontramos que la mezcla de vinagre y bicarbonato puede ayudarnos a combatir este problema de forma fácil y, sobre todo, económica. El vinagre tiene grandes propiedades de desinfección que logran descomponer los hongos de las paredes que causan la humedad. Por su parte, además de esto, el bicarbonato absorbe la humedad del ambiente y neutraliza posibles malos olores.

Así puedes limpiar los trapos de cocina con bicarbonato de sodio Foto: Fuente: Freepik Vinagre y bicarbonato: el truco económico para limpiar paredes afectadas por humedad. Fuente: Freepik

Prevención de la humedad: lo que necesitás para prepararlo Ingredientes: 1 taza de vinagre blanco

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Agua tibia

Un pulverizador o esponja

Paso a paso: Mezclá el vinagre con el bicarbonato en un recipiente.

Agregá agua tibia hasta formar una solución líquida.

Aplicá sobre las zonas afectadas o propensas a humedad (rincones, detrás de muebles, cerca de ventanas).

Dejá actuar 15 minutos y limpiá con un paño seco.

Repetí una vez por semana para prevenir la aparición de hongos.