Vaticinan el futuro de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, Franchín vaticinó el futuro de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi : "Lo que me animo a decir es que las chicas antes de fin de año estarían viviendo en Europa".

A diferencia de lo que muchos pensaban, a pesar del gran escándalo mediático que protagoniza, Telefe está cuidando a la conductora. "Yo he tenido charlas, hoy por hoy, Wanda está fuerte adentro de Telefe y con proyección. El canal la está cuidando, incluso, el mismo día que se genera el incidente en el Chateau, horas después, ella iba a viajar enviada por el canal, no por motivos personales, no importa lo que diga", contó Luis Ventura.