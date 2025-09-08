Valentina Ferrer y J Balvin impactaron en los MTV con un toque compartido

Valentina Ferrer y J Balvin lograron que la noche de los MTV quedara marcada por su paso. Fue una aparición con mucho estilo.

Valentina Ferrer y J Balvin deslumbraron juntos en la alfombra de los MTV Video Music Awards 2025 y confirmaron que forman una de las parejas más influyentes. Con estilos muy distintos pero complementarios, lograron captar todas las miradas gracias a un detalle de complicidad que sorprendió y que transformó sus atuendos en tema de conversación.

Valentina Ferrer y J Balvin explosivos La modelo argentina lució un vestido de lentejuelas negras con escote pronunciado y silueta ajustada, un diseño impactante que resaltó aún más con labios rojos intensos. El look equilibró lo clásico y lo audaz, posicionándola como una de las grandes protagonistas de la noche. Cada paso que dio sobre la alfombra roja fue acompañado por flashes y elogios.

Embed - @Jbalvin Y @Valentinaferrer En La Alfombra De Los #VMAs

J Balvin, por su parte, apostó por un traje cruzado de cuadros que rompió con la sobriedad habitual de este tipo de eventos. El cantante colombiano mostró una vez más su capacidad para jugar con la moda sin perder elegancia. El traje destacó no solo por el corte, sino también por la elección de un accesorio que lo conectó directamente con Valentina.

Valentina Ferrer y J Balvin se dieron cita en la entrega de los MTV Video Music Awards. La parej (1)