Valentina Cervantes cuenta cómo Enzo Fernández la acompaña en su nueva aventura

Con el apoyo incondicional de Enzo y una clara pasión, Valentina Cervantes se prepara para dejar su sello en este famoso programa.

Valentina Cervantes confirmó su participación en MasterChef. La influencer, pareja de Enzo Fernández, reveló detalles de su decisión durante una entrevista en el programa “Cortá por Lozano”, donde habló de su amor por la cocina y del apoyo que recibe de su familia mientras divide su tiempo entre Inglaterra y Argentina.

Valentina Cervantes a la cocina En la charla, Valentina explicó que aceptó la propuesta después de pensarlo con calma. “Lo dudé un poco por la distancia, porque ahora tengo los nenes divididos. Traje al bebé y la nena está en Inglaterra porque empezó el colegio”, contó. Su rutina se volvió un verdadero rompecabezas, pero encontró la manera de organizarse para no perder la oportunidad de participar.

valentina1

La joven detalló que Enzo Fernández la alienta desde el primer momento. “Lo consulté con él y me dijo que me acompañaba. Ahora está con la nena, le digo que está paternando”, relató entre risas. El futbolista del Chelsea se quedó en Inglaterra para cuidar de su hija mayor mientras Valentina se enfoca en el programa culinario.

Con humor, confesó que intenta sorprender a los jueces con su estilo. “Hago que no sé de cocina y que ellos saquen sus conclusiones”, comentó. Aunque asegura que disfruta más de la pastelería, también se siente cómoda preparando pescados, en especial salmón, uno de los favoritos de Enzo. Su gusto por lo dulce se debe, según ella, a que en Inglaterra no encuentra la misma variedad que en Argentina.