Una pareja que se conoce por una app de citas es menos feliz, así lo aseguró este estudio con 6 mil participantes

En Australia confirmaron que las parejas que iniciaron en plataformas online sienten menos y duran poco tiempo. Descubre por qué.

Esto es lo que un estudio reveló. 

Una app de cita puede ser el mejor lugar para encontrar pareja. Sin embargo, luego del auge de estas plataformas se conoció que pueden traer graves consecuencias en una relación. En Australia compararon respuestas de más de 6 mil personas de 50 países diferentes y llegaron a una conclusión desalentadora.

La conclusión sobre esta app

Los investigadores descubrieron que las personas que conocen a su pareja online están menos satisfechas con su relación y tienen problemas con el compromiso. La intensidad disminuye, debilitando la intimidad, pasión y compromiso de la pareja, si se compara con parejas que se conocieron de otra forma.

El estudio reveló que en la app de citas se privilegia el físico antes que la compatibilidad.

Una explicación posible es que las personas que utilizan apps de citas tienden a tener más relaciones y huir al compromiso. Existe una tendencia que privilegia la relaciones a corto plazo, menos comprometidas y que resultan relación de menor calidad. Aún no hay estudios para comprobarlo, pero se sugiere que la infidelidad es un problema recurrente en estas parejas.

La app de citas también pone en peligro la homogamia, es decir, la tendencia de las personas a formar pareja con quienes comparten características como religión, nivel socioeconómico, y más. Esto se debe a que en la app solo compartes pocas fotografías y unas cuantas frases de conversación. Por lo tanto, puede surgir atracción pero no compatibilidad.

En algunos casos se compara a las apps de citas con los juegos de azar. Ambos generan una adicción con recompensas que pueden estar o no.

Y para terminar, hay un lado oculto de las aplicaciones que ponen en riesgo la duración de una pareja. Y es que a través de fotografías y mensajes de texto no puedes advertir señales de alerta que son evidentes en la interacción real. Quizás al principio de una relación todo es color de rosas pero a medida que aumentan los encuentros cara a cara, notas que tu compañero o compañera está lejos de ser lo que creías.

