Un estudio identificó cuáles son las series que mejor ayudan a aprender inglés

El inglés es considerado una de las lenguas más importantes del mundo y dominarlo se vuelve clave para alcanzar el éxito académico y profesional. Sin embargo, su aprendizaje suele resultar repetitivo cuando se limita a métodos tradicionales.

En ese escenario, el entretenimiento aparece como una alternativa eficaz, y un estudio de la plataforma Preply señaló a las series como una de las herramientas más útiles para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario.

Desde la compañía remarcaron que mirar producciones audiovisuales aporta un valor adicional frente a otros métodos. "A diferencia de la lectura de un libro, ver una serie o una película no solo entretiene, sino que también mejora nuestra capacidad de observación y escucha activa. Al sumergirnos en tramas interesantes, escuchamos a hablantes nativos utilizando su lengua materna y, de paso, absorbemos una gran cantidad de vocabulario nuevo", explicó Yolanda Del Peso, integrante del equipo de Preply.

Escuchar música, seguir podcasts o ver videos en plataformas digitales son alternativas frecuentes para quienes buscan avanzar con un idioma. Sin embargo, las series ofrecen una experiencia más completa: permiten acceder a expresiones auténticas y, al mismo tiempo, a aspectos culturales de las comunidades que hablan inglés.

Con este enfoque, Preply elaboró un listado de producciones recomendadas según niveles de dificultad, de modo que cada persona pueda elegir en función de su experiencia previa.

Series para niveles iniciales

Una de las producciones más recomendadas para quienes recién comienzan es Friends, la comedia ambientada en Nueva York que muestra la vida cotidiana de seis amigos —Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey y Monica—. Sus diálogos claros y pausados, sumados a situaciones comunes y humor simple, facilitan la incorporación de expresiones habituales del inglés estadounidense.

friends_42003995_329739621118032_4263526630886133154_n.jpg Friends es una comedia que retrata la vida cotidiana y las desventuras de seis amigos en Nueva York.

Otra opción para este nivel es The Great British Bake Off (El gran pastelero británico), un concurso de repostería amateur desarrollado en el Reino Unido. Con diferentes acentos británicos y un vocabulario sencillo, se transforma en una propuesta ideal para entrenar el oído mientras se aprenden recetas nuevas.

De fácil a intermedio

Entre las series que permiten dar un paso más figura The Crown, un drama que recorre la vida de la reina Isabel II y de personajes históricos como Lady Diana. Su narrativa formal y el acento británico del sur la convierten en un buen entrenamiento para la comprensión auditiva.

También resulta muy útil The Big Bang Theory, que en doce temporadas sigue a cuatro científicos de California y a su vecina Penny. Con capítulos cortos, humor cotidiano y un vocabulario técnico moderado, ofrece una forma entretenida de practicar inglés de manera relajada.

The Big Bang Theory se emitió por primera vez el 24 de septiembre de 2007. The Big Bang Theory se emitió por primera vez el 24 de septiembre de 2007.

Nivel intermedio

Para quienes ya tienen mayor dominio, Sherlock representa un desafío atractivo. Basada en las novelas de Arthur Conan Doyle, la serie moderniza las aventuras del detective con un inglés británico elegante y un ritmo narrativo acelerado que obliga a prestar atención.

Benedict Cumberbatch ha hecho una de las mejores interpretaciones de Sherlock Holmes Sherlock presenta una versión moderna del famoso detective londinense en medio de intrigas y misterios.

En la misma categoría se encuentra House of Cards, un thriller político que retrata la vida de un congresista estadounidense ambicioso. Sus diálogos formales y la oratoria cuidada acercan al espectador al lenguaje institucional y profesional.

Nivel medio-alto

Un ejemplo destacado para este nivel es Grey’s Anatomy, donde las historias de un grupo de cirujanos estadounidenses se combinan con vocabulario médico y escenas cargadas de emoción. Además, Ellen Pompeo lleva dos décadas interpretando a Meredith Grey, lo que la convierte en un personaje icónico.

Otra propuesta interesante es Suits, ambientada en un prestigioso bufete de abogados de Nueva York. Con diálogos rápidos y enfocados en el ámbito legal y empresarial, la ficción introduce expresiones propias del mundo laboral. La participación de Meghan Markle, actual integrante de la familia real británica, es un dato extra que muchos espectadores destacan.

image Suits narra cómo un joven sin título logra abrirse camino en un prestigioso bufete de abogados en Nueva York. USA Network

Producciones actuales en plataformas

El informe de Preply también incorporó series que marcan tendencia en la actualidad. Entre ellas se encuentran Stranger Things y Merlina (Wednesday), ambas muy populares en Argentina.

Stranger Things recrea la vida de un grupo de adolescentes en los años ochenta que enfrenta fenómenos paranormales. Su guion mezcla términos como demogorgon o upside down con abundante jerga juvenil y expresiones informales, lo que enriquece el aprendizaje de vocabulario contemporáneo.

Por su parte, Merlina, derivada de la clásica Los Locos Addams, se centra en la adolescencia de la protagonista en una academia llena de misterio. Con producción de Tim Burton, combina humor negro, sarcasmo y un ritmo vertiginoso de diálogos que desafían la comprensión, al tiempo que permiten familiarizarse con giros lingüísticos de tono irónico.

