Tu perro se lame los labios y no es hambre: qué está intentando comunicarte

Los perros forman parte de la vida cotidiana como un integrante más de la familia. A pesar de la convivencia diaria y de que muchas de sus señales resultan familiares, no siempre se interpreta de manera correcta lo que intentan comunicar. Muchas veces, ante la mirada insistente de las mascotas en los momentos de comida, se cree que buscan un bocado extra. Sin embargo, los expertos advirtieron que cuando un animal se lamió los labios, este comportamiento no necesariamente se relacionó con el hambre, sino que en muchos casos reflejó incomodidad o estrés.

Según señalaron especialistas en conducta animal, se ha registrado un aumento en las búsquedas en línea sobre “por qué mi perro se lame los labios”, lo que demostró la preocupación de los dueños por comprender las señales de sus mascotas.

Matt Cayless, de la agencia británica Bubblegum Search, explicó: "Los dueños de mascotas están obsesionados con entender a sus perros, y este aumento repentino en las búsquedas demuestra cuánto les importa. Pero aunque la mayoría asume que se trata de hambre o de algo atascado en sus dientes , a menudo es un signo de estrés o incomodidad".

De acuerdo con Dogs Trust, la mayor organización benéfica del Reino Unido dedicada al bienestar canino, este gesto resultó habitual después de comer o beber.No obstante, también se asoció a exceso de babeo, lo que en ocasiones indicó náusea o dolor. La organización puntualizó: "Lamerse los labios a veces puede ser un signo de sequedad en la boca como respuesta al estrés o a la ansiedad. Si nota esto, dele a su perro el espacio que necesita y consulte a un veterinario o a un especialista en conducta si le preocupa".

Los especialistas resaltaron que el lamido de labios fue una de las formas más claras en que los perros comunicaron malestar. Este signo se observó con frecuencia en consultorios veterinarios, ambientes ruidosos o durante encuentros con personas desconocidas.

shutterstock_2423904161 El lenguaje corporal de los perros es clave para detectar señales de estrés. Shutterstock

Otras causas posibles del lamido

Expertos de PetMD explicaron que tras una jornada intensa de juegos bajo el sol, los perros tendieron a lamerse los labios con mayor frecuencia, lo que en los casos más serios señaló deshidratación. Además, remarcaron que este gesto también apareció al final del día, cuando los animales se acomodaron para dormir, como parte de un mecanismo de autoconsuelo.

Para favorecer la tranquilidad, los especialistas recomendaron hablar en tono suave, evitar posturas que intimiden y respetar el espacio personal de los animales durante situaciones estresantes. Mantener rutinas conocidas también fortaleció la confianza.

Cayless concluyó: "El lenguaje corporal de su perro es su voz. Lamerse los labios no es solo una rareza, es una señal. Aprender a reconocer estas señales fortalecerá el vínculo. La gente ama buscar en internet los problemas de sus mascotas, pero estas consultas son un recordatorio de que hay que observar el comportamiento en contexto. Se trata de crear espacios tranquilos y seguros, y de leer las señales que nos dan".

Factores vinculados al lamido de labios en perros