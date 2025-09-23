Trucos caseros para saber si la miel que compraste es pura o está alterada

La miel auténtica tiene señales claras que permiten diferenciarla de una imitación con solo observar, oler y probar. El color, la textura y la reacción ante sencillos experimentos en la cocina revelan su origen sin necesidad de equipos costosos. Con algunos trucos es posible asegurarse de que el frasco que compraste realmente proviene de las abejas.

Conoce estos trucos para reconocer la miel pura El color ofrece las primeras pistas. Las mieles oscuras, como la de palta, suelen contener más calcio y hierro, mientras que las más claras o amarillas aportan vitamina A y E. Un tono excesivamente uniforme o artificial puede indicar que la miel fue mezclada con jarabes. Observarla bajo la luz ayuda a detectar variaciones naturales que confirman su pureza.

La miel tiene características cuando es pura Foto: Shutterstock

El gusto y la sensación en la garganta son otro indicador infalible. Una miel genuina provoca un ligero picor que a veces obliga a toser. Esa reacción se debe a enzimas y compuestos propios del néctar de las flores. Si al probarla no sientes nada y el sabor parece demasiado plano, quizá no sea un producto verdadero.

La cristalización es una señal de calidad. La miel pura tiende a endurecerse con el tiempo y forma pequeños cristales que no alteran su sabor. Si después de varios meses sigue líquida y transparente, es probable que contenga azúcares añadidos o agua. Comprar miel cristalizada es una forma de asegurarse de su origen natural.