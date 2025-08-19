Todo lo que llega esta semana de agosto a Netflix de Estados Unidos y no te vas a querer perder

La plataforma de streaming se prepara para recibir grandes títulos en su catálogo. Descubre cuáles son.

Netflix de Estados Unidos renueva su catálogo a pocos días de comenzar el otoño y significa que se avecinan grandes estrenos. En este país casi siempre llegan primero las grandes novedades que marcan las tendencias mundiales. Descubre cuáles son las que no te puedes perder en esta semana de agosto.

Los estrenos de Netflix Extant es una serie que llega con dos temporadas y propone una producción de ciencia ficción que fue un gran éxito en CBS y revive en Netflix. Se estrenó en 2010, recibió excelentes críticas y narra la historia de una astronauta que regresa a la Tierra tras pasar 13 meses en solitario en el espacio exterior.

netflix logo (1) No todos los estrenos de Netflix son recomendados para niños. Archivo. En Bancarrota está dirigida por Carlyle Eubank y sigue a True Brandwine, un jinete de caballos salvajes, que niega el fin de su carrera. Cuando queda atrapado en una extraña ventisca primaveral, debe luchar contra lesiones, enfermedades y un frío intenso. Mientras intenta sobrevivir, True se ve obligado a afrontar decisiones del pasado.

The Truth About Jussie Smollett es un documental sobre un caso polémico. La crítica la describió como "impactante historia real de una historia supuestamente falsa que algunos ahora afirman que podría ser real. Con entrevistas con policías, abogados, periodistas, investigadores que afirman haber descubierto nuevas pruebas sobre el caso, y con el propio Jussie, este cautivador documental invita al público a decidir por sí mismo quién dice la verdad sobre Jussie Smollett”.