Tildaron a Mariana Nannis de engendro: qué pasó

Mariana Nannis brindó una nota a Ángel de Brito en Bondi y fue contra todos, entre ellos Yanina Latorre. Picante, la conductora no se lo dejó pasar y se despachó frente a las cámaras en Sálvese quien pueda. ¿Qué dijo? Acá te lo contamos.

Yanina Latorre (6).jpg Yanina Latorre fue contra Mariana Nannis Yanina Latorre fue contra Mariana Nannis "Sos tan vacía, tenés tan poco contenido que de lo único que sabés hablar es de plata. Porque tuviste dos pesos, y ahora que te faltan no podés hablar de nada o atacás a la gente por la parte física", arrancó diciendo Latorre.

"No me voy a defender de que si soy un lagarto, linda o fea... ¡Porque me chupás un huevo! ¡Sos un engendro acabado asqueroso! Pero no físico, como persona. Sos sola. ¡En tu vida no pudiste hacer nada, más que dar 10 o 20 notas riéndote de la gente humilde!", añadió

Y continuó: “¿Qué envidia te voy a tener? Tengo una familia hermosa, un marido, dos hijos, vivimos todos juntos y no nos peleamos. No la trato de gorda o flaca a mi hija, no los exploté como hiciste vos cuando los trajiste al Bailando para que te mantengan. Porque cuando Caniggia se enamoró de otra quedaste en la calle. ¿No te da vergüenza? ¿Cuál es tu éxito, bol***?”