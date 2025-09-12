Tienes que preparar esta receta de ravioles de ricota y espinaca: paso a paso y para principiantes
Irresistible receta de ravioles de ricota y espinaca, un clásico casero lleno de sabor, tradición y suavidad en cada bocado.
Esta receta de ravioles de ricota y espinaca es un clásico que nunca falla. Suave, deliciosa y casera, permite disfrutar de una pasta fresca que combina tradición, sabor y textura en cada bocado. Prepararlos puede parecer un reto, pero con paciencia y buenos ingredientes, el resultado será espectacular.
Los ravioles de ricota y espinaca forman parte de esas recetas que atraviesan generaciones. Desde las cocinas familiares italianas hasta los hogares de distintas partes del mundo, este plato ha sabido adaptarse sin perder su esencia. La mezcla de ricota suave y cremosa con la espinaca fresca crea un relleno delicado, balanceado y con un sabor que conquista tanto a quienes disfrutan de las pastas clásicas como a los que buscan una alternativa vegetariana.
Preparar ravioles en casa es una experiencia única. No solo implica cocinar, sino también conectar con la tradición de amasar, estirar la pasta y darle forma con cuidado. Cada raviol se convierte en una pequeña obra artesanal que refleja dedicación y cariño. Además, la versatilidad de este plato permite acompañarlo con diferentes salsas: desde una simple manteca derretida con salvia hasta una salsa de tomate casera o una cremosa bechamel.
Lo mejor de todo es que no requiere técnicas complejas, solo paciencia y ganas de disfrutar. En menos de dos horas puedes tener listos unos ravioles frescos y caseros, perfectos para compartir en una comida familiar, una reunión especial o un almuerzo de fin de semana.
Ingredientes
Harina de trigo, huevos, aceite de oliva, sal, espinaca fresca, ricota, queso parmesano rallado, nuez moscada, pimienta negra, mantequilla, salvia fresca, agua.
Desarrollo paso a paso para que prepares ravioles de ricota y espinacas
- Coloca la harina en forma de volcán sobre una superficie limpia. En el centro agrega los huevos, una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Mezcla con un tenedor y luego amasa con las manos hasta obtener una masa firme y homogénea. Si está muy seca, añade unas gotas de agua. Deja reposar la masa envuelta en un paño durante 30 minutos.
- Lava bien la espinaca y cuécela brevemente en agua hirviendo con sal hasta que se ablande. Escúrrela y exprímela para quitar el exceso de líquido. Pica finamente y reserva.
- En un bol mezcla la espinaca picada con la ricota, el queso parmesano rallado, una pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Remueve hasta obtener un relleno cremoso y bien integrado.
- Divide la masa en porciones y estírala con un rodillo o una máquina de pasta hasta dejarla fina, pero no demasiado frágil. Coloca una lámina de masa sobre la mesa enharinada.
- Con una cucharita coloca pequeñas porciones de relleno sobre la masa, dejando espacio entre cada una. Cubre con otra lámina de masa y presiona alrededor del relleno para sellar. Corta los ravioles con un cortapastas o un cuchillo, asegurándote de que los bordes queden bien cerrados.
- Hierve abundante agua con sal. Agrega los ravioles con cuidado y cocina durante 3 a 4 minutos o hasta que suban a la superficie. Retíralos con una espumadera y colócalos en una fuente.
- En una sartén derrite la mantequilla junto con unas hojas de salvia fresca. Cocina a fuego suave hasta que la mantequila tome un color dorado y desprenda su aroma característico.
De la cocina a tu mesa
Baña los ravioles con la salsa de mantequilla y salvia. Espolvorea queso parmesano rallado por encima y comparte este plato casero lleno de sabor.
La receta de ravioles de ricota y espinaca es una invitación a disfrutar de la cocina con calma y creatividad. Aunque pueda parecer un proceso largo, cada paso tiene su encanto: desde el amasado hasta la elección de la salsa para acompañarlos. Lo más valioso es que, al prepararlos, no solo se obtiene un plato delicioso, sino también la satisfacción de haber creado algo con tus propias manos. ¡Y a disfrutar!.