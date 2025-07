Susana Roccasalvo visitó la tumba del papa Francisco: qué le pasó

Y continuó: "Estuve en una ola de calor insoportable. ¡Muy problemática! Las ambulancias iban y venían porque, justamente, hubo varios días de más de cuarenta grados, fue intolerable, más en Roma que no hay árboles, todo cemento, no había sombra…así que se veía mucha gente descompuesta por la calle".

Susana Roccasalvo no estuvo en su programa y hay dudas sobre su continuidad laboral. Foto: Captura TV

Además, tuvo la posibilidad de ver al nuevo papa y de visitar los restos de Jorge Bergoglio. "Y con respecto al nuevo papa… no sé es como que no tiene mucha personalidad, es un poquito lavado. Sí estuve en la tumba de Francisco que, realmente, se te eriza la piel", señaló.

“Para mí es uno de los domingos más feos de los últimos tiempos, porque hoy me despertó un colega, con la horrorosa noticia de la muerte de mi querido Ángel Mahler", contó a fines de mayo.

“Fue una enfermedad terminal, no vamos a dar más explicaciones, pero fue rapidísimo, no dio tiempo a nada. Además el viernes, miren lo que es la ironía de la vida, había cumplido sesenta y cinco años. No va a haber velatorio, así que yo, en lo personal estoy con un día muy movilizante. Son esas cosas que tiene la vida, enfermedades que aparecen bruscamente. Un abrazo enorme a su esposa, a sus hijos y a toda su orquesta, que deben estar azorados”, agregó en ese entonces Roccasalvo.