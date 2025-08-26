Sol Pérez revela la verdad sobre su vida como madre a cuatro meses del parto

A cuatro meses de la llegada de Marco, la vida de Sol Pérez cambió por completo, y ella decidió exponerlo sin filtros.

Sol Pérez enfrenta un desafío inesperado y comparte con sus seguidores cómo atraviesa su vida como madre a cuatro meses del nacimiento de su hijo Marco. La conductora reveló que regresar al gimnasio y levantar peso no resulta tan sencillo como imaginaba, pero eligió mostrarlo con sinceridad.

Sol Pérez no romantiza En su cuenta de Instagram, la presentadora publicó un video entrenando, con el que dejó ver el esfuerzo que implica retomar una rutina que antes le resultaba natural. “La vuelta a levantar peso me está costando más de lo que pensaba después del embarazo, pero acá estamos”, escribió junto a las imágenes que despertaron la empatía inmediata de sus seguidores.

sol2 Sol Pérez y su hijo de 4 meses. El posteo tuvo gran repercusión en pocas horas, acumulando miles de reproducciones y comentarios de aliento. Muchos usuarios celebraron que decidiera mostrar las dificultades y no solo los logros, ya que su experiencia refleja lo que viven muchas mujeres en el proceso de recuperar la actividad física tras convertirse en madres.